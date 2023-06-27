Білий дім анонсував нову телефонну розмову Байдена та Зеленського

Лідери обговорять події в Росії та продовження контрнаступу в Україні

Президент США Джо Байден планує вже дуже скоро знову переговорити з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це під час брифінгу повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«Він (Байден – «Главком») дуже скоро планує знову поговорити з президентом Зеленським», – сказав посадовець.

Кірбі зазначив, що попередня розмова двох лідерів стосовно останнього розвитку подій у Росії, а також ситуації в Україні та посилення взаємодії, відбулася нещодавно. Крім того, американський президент провів подібні розмови з іншими лідерами.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден учора, 26 червня, вперше прокоментував військовий заколот у Росії, очолюваний ватажком приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним. За його словами, США не причетні до бунту найманців.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.