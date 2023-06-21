«Не відповідає нормам ЄС». Зеленський відповів на петицію про заборону російських книжок

Президент повідомив, що відразу два міністерства просили його ветувати законопроєкт про заборону імпорту російських книжок

МЗС України зазначає, що в наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом невідкладно підписати закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції. Про це йдеться на сайті офіційного представництва президента України.

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За словами Зеленського, щодо підписання закону є низка застережень. Зокрема, Міністерство юстиції запропонувало ветувати цей закон, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності ч. 3 ст. 10 та ч. 2 ст. 24 Конституції України.

МЗС України також вважає за доцільне застосувати до Закону право вето. У міністерстві зазначили, що у наявній редакції закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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Наразі закон направили до ЄС для додаткової оцінки його впливу на виконання зобовʼязань у частині захисту прав національних меншин, у тому числі мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Зазначимо, що петиція була зареєстрована 16 травня на сайті офіційного онлайн-представництва президента України. Вже 30 травня вона набрала необхідні 25 тис. голосів і була передана на розгляд президенту.

Нагадаємо, 19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7459, який забороняє імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян РФ, сприяє виданню книжок українською мовою та перекладам українською творів світової літератури, запроваджує механізми захисту від російської пропаганди.