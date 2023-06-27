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Розвідка США знала про плани Пригожина, але тримала їх у секреті: ЗМІ назвали причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розвідка США знала про плани Пригожина, але тримала їх у секреті: ЗМІ назвали причину
Деякі офіційні особи НАТО розчаровані тим, що не отримали розвіддані
фото з відкритих джерел

Інформація була настільки ретельно засекреченою, що про неї знали лише обрані союзники

Американська розвідка змогла зібрати надзвичайно докладну та точну картину планів ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, включно з маршрутами пересування й ключовими базами. Про це пише CNN.

Як повідомили джерела у спецслужбах, розвіддані були настільки ретельно засекречені, що про них знали лише обрані союзники, як-от високопоставлені британські чиновники.

Зазначається, що засекречена інформація в США була доведена до відома лише найвищих чиновників адміністрації президента Джо Байдена, а також членів «Банди восьми» у Конгресі, які мають доступ до найбільш секретних питань розвідки.

Така секретність розвідданих була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники і навіть високопосадовці в уряді США були спантеличені спробою держперевороту Пригожина.

Як пише видання, деякі офіційні особи НАТО розчаровані тим, що не отримали розвіддані. За інформацією американської розвідки, це могло спричинити компрометацію надзвичайно секретних джерел та методів.

Чиновники пояснили, що українським офіційним особам також не повідомлялося про заколот заздалегідь – передусім через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами можуть бути перехоплені ворогом. 

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: розвідка США росія держпереворот

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