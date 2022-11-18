Білий дім працює над збільшенням допомоги Україні

Допомоги від США буде більше

Ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому

Адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. Про це йдеться у заяві координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

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«Допомоги буде більше», – заявив на брифінгу Кірбі.

Він додав, що ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому. Це фінансування необхідне для допомоги, яку США надаватимуть Україні.

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Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, на полях Парламентської асамблеї НАТО народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу» зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелєм Альваресом для обговорення подальшої підтримки України. За підсумками зустрічі домовлено, що Іспанія збільшить підтримку Україні, насамперед наданням додаткових систем протиповітряної оборони та гуманітарної допомоги для відновлення пошкодженої ракетами інфраструктури.

Також стало відомо, що вже наступного тижня Україна очікує отримати від Європейського €2,5 млрд макрофінансової допомоги.