Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім працює над збільшенням допомоги Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Білий дім працює над збільшенням допомоги Україні
Допомоги від США буде більше
фото ілюстративне

Ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому

Адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. Про це йдеться у заяві координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

«Допомоги буде більше», – заявив на брифінгу Кірбі.

Він додав, що ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому. Це фінансування необхідне для допомоги, яку США надаватимуть Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, на полях Парламентської асамблеї НАТО народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу» зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелєм Альваресом для обговорення подальшої підтримки України. За підсумками зустрічі домовлено, що Іспанія збільшить підтримку Україні, насамперед наданням додаткових систем протиповітряної оборони та гуманітарної допомоги для відновлення пошкодженої ракетами інфраструктури.

Також стало відомо, що вже наступного тижня Україна очікує отримати від Європейського €2,5 млрд макрофінансової допомоги.

Читайте також: Реалії у світі скоро переміняться: як бачать майбутнє допомоги Україні міжнародні ЗМІ
Теги: США війна фінансування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмова Наришкіна і Бернса, схоже, стосувалася ядерної зброї та обміну полоненими
Зустріч в Анкарі. Навіщо зустрічались глави розвідок США та Росії
Сьогодні, 10:25
Данілов не погодився із заявою Міллі
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
Вчора, 01:14
Марджорі Тейлор Грін буде боротися проти допомоги Україні
Частина республіканців Палати представників США виступили проти допомоги Україні
Сьогодні, 06:08

Політика

Білий дім працює над збільшенням допомоги Україні
Білий дім працює над збільшенням допомоги Україні
Реалії у світі скоро переміняться: як бачать майбутнє допомоги Україні міжнародні ЗМІ
Реалії у світі скоро переміняться: як бачать майбутнє допомоги Україні міжнародні ЗМІ
Орбан знову проти виділення допомоги Україні: Угорщина має альтернативу
Орбан знову проти виділення допомоги Україні: Угорщина має альтернативу
Польща не дозволить Лаврову в'їзд на засідання ОБСЄ
Польща не дозволить Лаврову в'їзд на засідання ОБСЄ
Режим Лукашенка визнав «екстремістською» українську пісню  
Режим Лукашенка визнав «екстремістською» українську пісню  
Справа MH17: Австралія вимагає екстрадиції засуджених
Справа MH17: Австралія вимагає екстрадиції засуджених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
134K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
76K
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20
43K
Рівне готується до повного блекауту – заява мера Третяка (відео)
40K
Корбан потягнув Зеленського до суду
38K
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту