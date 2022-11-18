Реалії у світі скоро переміняться: як бачать майбутнє допомоги Україні міжнародні ЗМІ

Іноземні ЗМІ аналізують важливі події у світі та діляться прогнозами, як ці події вплинуть на війну в Україні

Наразі допомога Україні від західних партнерів продовжує надходити, причому зараз навіть у більших розмірах, ніж раніше. Проте останні світові події можуть це змінити, і до цього слід бути готовими. Міжнародні медіа по-різному тлумачать всі події і роблять власні передбачення. Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ з посиланням на аналітика Івана Верстюка і сервіс моніторингу LetsData.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що видання Wall Street Journal, яке є одним із найвпливовіших в США, пояснює своїй аудиторії, як на світ в цілому вплинуть вибори в сенат Сполучених Штатів, де зараз більшу кількість голосів отримують республіканці. На думку редакції, ці вибори стосуються переважно внутрішнього життя держави, тож результати мало вплинуть на зовнішню політику. У будь-якому випадку, президентом досі залишається Джо Байден, який є одним із символів допомоги Україні від Заходу. Тож хоча для українців це позитивна новина, але видання також часто робить прогнози щодо кандидатів на наступний термін президентства.

Серед ймовірних конкурентів Байдена у президентських виборах можуть бути, наприклад, Майк Пенс, віцепрезидент США за часів каденції Трампа, та Марко Рубіо, сенатор від штату Флорида, який отримав мандат довіри. Сам Дональд Трамп, своєю чергою, навряд чи може знову претендувати на пост президента, на думку WSJ. Республіканець має доволі невизначену позицію з приводу війни в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Британська газета Financial Times часто звертається до теми ядерної зброї. Вони регулярно пишуть про те, що не можна давати Російській Федерації маніпулювати зброєю масового ураження і лякати цим Україну і Європу.

Інша тема, яка користується популярністю у журналістів FT, це заміщення російських енергоресурсів. По-перше, це стосується Німеччини, яка стала прикладом радикальної відмови від газу і нафти Росії і створила потужний приклад для багатьох країн. Проте для німців це рішення викликало економічні ризики. Справа в тому, що німецькі облігації завжди були безризиковим активом, у яких тримали значні суми. Однак енергетична програма, яку ввів уряд Шольца, може змінити котирування німецьких державних облігацій і призвести до підвищення податків.

Інтернет-видання Daily Mail не має такого широкого впливу, але його читає велика кількість людей, завдяки вдалим інтернет-алгоритмам і «клікбейтним» заголовкам. Однак тему російсько-української війни вони висвітлюють часто і схильні писати про це з огляду на особистість президента РФ Володимира Путіна.

Оскільки серед британців широко поширена історична література, видання любить порівнювати російського президента з радянськими лідерами. Для них він «сучасний Сталін». До того ж часто до уваги беруться Сергій Шойгу, Сергій Суровікін та «гауляйтери» окупованих Росією територій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інтернет-портал Yahoo також має підрозділ новин, тож подає російське вторгнення ще в більш позитивному для України ключі. Вони загалом зазначають, що Україна рано чи пізно переможе у війні, і це лише справа часу. Вони часто публікують репортажі з фронту, де чудово показано сміливість і героїзм українських захисників і захисниць.

Крім того, редакція часто звертає увагу на такі випадки, які сталися, наприклад, з американською баскетболісткою Бріттні Грінер, яку ув’язнили в Російській Федерації. Порушення прав людини для американців це справжній скандал, а отже негативне ставлення до всього російського у них зростає.

Слід зазначити, що схожу позицію має інтернет-сайт Globe and Mail, яке має одну з найвищих позицій у канадському суспільстві. Вони також освітлюють різноманітні приголомшливі випадки в Росії, а наративи мають приблизно такі: росіянам не раді в жодній з країн; росіянам за жодних обставин не можна вірити; росіяни не розуміють сучасної культури, бо в їхній країні брак освіченості; Росія наближається вже навіть не до СРСР, а до Північної Кореї.

Нагадаємо, сьогодні, 18 листопада, на полях Парламентської асамблеї НАТО народний депутат України Єгор Чернєв від фракції «Слуга народу» зустрівся з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелєм Альваресом для обговорення подальшої підтримки України. За підсумками зустрічі домовлено, що Іспанія збільшить підтримку Україні, насамперед наданням додаткових систем протиповітряної оборони та гуманітарної допомоги для відновлення пошкодженої ракетами інфраструктури.

Також стало відомо, що вже наступного тижня Україна очікує отримати від Європейського €2,5 млрд макрофінансової допомоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами