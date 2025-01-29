Білий дім скасовує замороження програм допомоги – ЗМІ

Рішення ухвалили після тиску республіканських сенаторів, які отримували численні скарги

Бюджетний офіс президента США Дональда Трампа скасував наказ про заморожування витрат на федеральні гранти. Про це повідомляють CNN, Washington Post та The Hill.

Також кореспондент NBC News у Білому домі Пітер Александер опублікував сам указ.

«Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень президента, звертайтеся до головного юрисконсульту свого агентства», – йдеться у документі.

Рішення ухвалили після тиску республіканських сенаторів, які отримували численні скарги. Найбільше постраждала система Medicaid, чий вебпортал вийшов з ладу.

Зауважимо, що державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Згодом дипломати в Сполучених Штатах Америки просять терміново звільнити програми, що пов’язані з Україною від виданого розпорядження про призупинку на 90 днів іноземної допомоги.

До слова, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що призупинення невоєнної допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проєкти у соціальній сфері, оскільки Україна має й інших фінансових партнерів.