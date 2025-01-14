Нічна масована атака на РФ: куди поцілили дрони

Україна успішно атакувала Саратовський нафтопереробний завод

У ніч проти 14 січня СБУ та Сили оборони уразили хімічні комбінати, нафтопереробний завод та склади аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ. Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:

Алексінський хімічний комбінат (Тульська область). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;

склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі Енгельс у Саратовській області РФ. Дрони СБУ досягли цілей, палає і досі;

Саратовський нафтопереробний завод. Там зафіксовано масштабну пожежу.

Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

СБУ та Сили оборони влаштували росіянам «гарячу» нічку: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому «Енгельс» - джерела pic.twitter.com/uJu6IysQAE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 14, 2025

«СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об'єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні», – зауважило поінформоване джерело в Силах оборони.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо 13 січня. Зазначається, що він є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

Також у ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

До того ж у ніч проти 14 січня в російській Казані безпілотники атакували хімічний завод «Оргсинтез». Внаслідок чого сталося загоряння цистерн.