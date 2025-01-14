Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нічна масована атака на РФ: куди поцілили дрони

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічна масована атака на РФ: куди поцілили дрони
Уночі безпілотники атакували низку ворожих об‘єктів у різних регіонах Росії
фото: СБУ

Україна успішно атакувала Саратовський нафтопереробний завод

У ніч проти 14 січня СБУ та Сили оборони уразили хімічні комбінати, нафтопереробний завод та склади аеродрому Енгельс у Саратовській області РФ. Про це повідомляють джерела «Главкома» в СБУ.

За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:

  • Алексінський хімічний комбінат (Тульська область). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;
  • склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі Енгельс у Саратовській області РФ. Дрони СБУ досягли цілей, палає і досі;
  • Саратовський нафтопереробний завод. Там зафіксовано масштабну пожежу.
  • Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

«СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об'єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод – це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні», – зауважило поінформоване джерело в Силах оборони.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сєльцо 13 січня. Зазначається, що він є стратегічним об’єктом військово-промислового комплексу РФ.

Також у ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

До того ж у ніч проти 14 січня в російській Казані безпілотники атакували хімічний завод «Оргсинтез». Внаслідок чого сталося загоряння цистерн.

Читайте також:

Теги: пожежа вибух росія СБУ війна завод Україна безпілотник росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава Міноборони підкреслив, що у сфері кібербезпеки Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам
Україна та США домовилися про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки
15 грудня, 2024, 00:32
Міністр оборони РФ Андрій Білоусов зробив заяву про російські безпілотники
Міноборони Росії скопіювало в України військові інновації
16 грудня, 2024, 14:11
Обмін полоненими та масштабна допомога від США. Головне за 30 грудня
Обмін полоненими та масштабна допомога від США. Головне за 30 грудня
30 грудня, 2024, 21:00
У Казані місцеві повідомляють про вибухи
У Казані та Ростові лунають вибухи (відео)
21 грудня, 2024, 23:43
На місці зруйнованої стели встановили тимчасову
На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу
4 сiчня, 17:58
Купер провела понад два десятиліття в Пентагоні
Заступниця міністра оборони США, відповідальна за допомогу Україні, подала у відставку
7 сiчня, 20:08
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
Що робити, коли низька зарплата? Нардеп дав універсальну пораду
10 сiчня, 05:28
Засідання Контактної групи з питань оборони України
Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік
10 сiчня, 09:50
П'ять російських танкерів зупинилися біля китайських портів через санкції
Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США
Сьогодні, 09:36

Соціум

Нічна масована атака на РФ: куди поцілили дрони
Нічна масована атака на РФ: куди поцілили дрони
Сили оборони вдруге вдарили по Енгельсу: знищено паливо для Ту-160
Сили оборони вдруге вдарили по Енгельсу: знищено паливо для Ту-160
ЗСУ повідомили деталі удару по хімічному заводу в Брянській області
ЗСУ повідомили деталі удару по хімічному заводу в Брянській області
У будівлі Міноборони РФ знайдено вбитим контррозвідника ФСБ
У будівлі Міноборони РФ знайдено вбитим контррозвідника ФСБ
Норвегія посилено готується до війни
Норвегія посилено готується до війни
На Курщині війська КНДР розгорнули унікальну систему ППО: чому росіяни її знищили
На Курщині війська КНДР розгорнули унікальну систему ППО: чому росіяни її знищили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
83K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
34K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Оператор газотранспортної системи підписав контракт на 1,6 млрд грн з фірмою, що пов'язана з Брагінським
12K
Новий поворот у справі Крупи. З’явився перший фейковий інвалід

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua