Пропагандистка Скабєєва заявила, що ЗСУ вкрали у Росії корейців

Одіозна телеведуча вдала, що не розуміє, чому і як українська армія опинилася в Курській області

Бійці Сил оборони взяли в полон двох військовослужбовців армії КНДР під час боїв на території Курської області. Тим часом, російські пропагандисти заявили, що корейців у них «украли».

Так, одіозна телеведуча каналу «Россия-1» Ольга Скабєєва вдала, що абсолютно не розуміє, чому і як українська армія опинилася в Курській області і до чого тут корейці.

«ЗСУ увірвалися на територію Росії, воюють у Курській області – знайшли там (якщо правда) і вкрали корейців, тепер кричать: «КНДР воює з Україною». Придурки. А що Україна робить у Курській області? І навіщо краде людей?», – написала Скабєєва.

Нагадаємо, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 000 військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ в Україну та займуть більше території.