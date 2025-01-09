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Звинувачував Байденів в отриманні хабаря від України. Ексагенту ФБР оголошено вирок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Звинувачував Байденів в отриманні хабаря від України. Ексагенту ФБР оголошено вирок
У грудні 2024 року Смирнов визнав, що його слова про те, що посадовці української компанії Burisma незаконно заплатили хабар Байдену є неправдою
фото: Andrew Harnik

У суді прокурори закликали засудити Смірнова, назвавши його «брехуном та податковим шахраєм», який «зрадив США»

Колишній інформатор ФБР Олександр Смірнов, який неправдиво звинуватив президента США Джо Байдена та його сина Хантера Байдена в отриманні $10 млн від України, проведе за ґратами шість років. Про це повідомляє CNN.

Смірнов, який має громадянство США та Ізраїля, перебував за ґратами з лютого 2024 року. 8 січня у Лос-Анджелесі йому винесли вирок, який звершив один з останніх етапів розслідування спецпрокурора Девіда Вайса щодо Хантера Байдена.

У листопаді прокурори висунули Смірнову додаткові податкові обвинувачення. Вже у грудні, незадовго до засідання суду, він визнав себе винним у створенні фейкового запису ФБР та за трьома пунктами обвинувачення про ухилення від сплати податків.

У межах угоди про визнання провини прокурори погодились просити для Смірнова не більше шести років ув’язнення, а захисники Смірнова – не менше чотирьох років. Смірнов також погодився виплатити близько $675 тис. як компенсацію за невиплату податків.

У суді прокурори закликали засудити Смірнова до шести років ув’язнення, назвавши його «брехуном та податковим шахраєм», який «зрадив США».

За словами прокурорів, його необґрунтовані звинувачення проти Байденів стали «одними з найвагоміших видів втручання у вибори, які лише можна собі уявити», оскільки він вплинув на виборчі процеси як у 2020, так і у 2024 році.

Адвокати Смірнова просили суд про чотири роки ув’язнення посилаючись на те, що у нього не було судимостей і що він страждає важкою формою глаукоми на обох очах, а також наполягали на його щирому каятті. Вони надали суду листи від близьких Смірнова, в яких вони називали його «глибоко патріотичним та гордим американцем», який «робив всі для друзів і родини» та «завжди виступав за справедливість».

Смірнов народився на теренах СРСР. Згодом його родина емігрувала до Ізраїля, а потім – до США. Він отримав американське громадянство та став цінним інформатором ФБР. Та, наголосили прокурори, згодом він почав упереджено ставитись до Байдена і придумав історію про хабар від України, аби нашкодити виборчій кампанії Джо Байдена у 2020 році.

Як відомо, Олександр Смирнов під час слідства щодо Хантера Байдена у 2020 році стверджував, що керівництво компанії Burisma у 2015 і 2016 роках найняло сина Байдена для захисту.

Свідчення Смирнова лягли в основу розслідування, ініційованого республіканцями в Конгресі щодо президента Байдена та його сімʼї, а також спровокували розслідування Палати представників щодо імпічменту Байдена. Цю тему використовував колишній президент Дональд Трамп, стверджуючи, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі.

На початку 2024 року спецпрокурор Девід Вайс звинуватив колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова в поширенні неправдивої інформації про причетність президента США Джо Байдена та його сина Хантера Байдена до ділових відносин з українською енергетичною компанією Burisma. 

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Теги: вибори хабар Дональд Трамп прокурор розслідування президент вирок громадянство

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