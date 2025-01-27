Мінсоцполітики повідомило, як призупинення американської допомоги вплинуло на Україну

Відомство з'ясовує, яких саме підрядників торкнеться призупинення фінансування з боку США

Призупинення невоєнної допомоги з боку США поки що не сильно вплинуло на проекти у соціальній сфері, оскільки Україна має й інших фінансових партнерів. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Насправді, поки що не дуже (вплинула – «Главком»). У нас велика кількість домовленостей з партнерами з Європи, з Великобританії, Світовим банком, системно надається допомога. Ну і ця зупинка не стосується великих проєктів, які заходять до бюджету, вона стосується підтримки громадського сектору», – сказала Жолнович.

Чиновниця підтвердила, що деякі проєкти дійсно фінансуються за ресурси Американського агентства з міжнародного розвитку, але з огляду на те, що відомство має велику кількість інших партнерів, ситуація поки не критична.

За словами Жолнович, сьогодні Мінсоцполітики з'ясовує, яких саме підрядників торкнеться призупинення фінансування з боку США.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів.

Джерело Reuters в агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє, що скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Зазначається, що офіційні особи, відповідальні за проєкти в Україні, отримали вказівку припинити роботу. Серед заморожених проєктів – спрямовані на підтримку шкіл і на вакцинацію дітей.

Раніше повідомлялося, що чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

До слова, дипломати в Сполучених Штатах Америки просять терміново звільнити програми, що пов’язані з Україною від виданого розпорядження про призупинення на 90 днів іноземної допомоги.