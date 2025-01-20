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Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках напередодні інавгурації (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках напередодні інавгурації (фото)
Дональд Трамп провів найдорожчу вечерю
фото: Bild

Серед обраних гостей Трампа на вечері були мільярдер Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос

Обраний президент США Дональд Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках напередодні інавгурації. Вона відбулася у неділю. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що гості, які хотіли опинитися у центрі влади США під час вечері у Національній галереї Вашингтона, виклали за цю нагоду не менше мільйона доларів у вигляді пожертвування на інавгурацію.

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший на вечері
Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший на вечері
фото: Bild

Серед обраних гостей Трампа на вечері були мільярдер Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес. Усі вони намагалися взаємодіяти з Трампом чи його дружиною Меланією, або хоча б коротко поспілкуватися з дітьми президента – Дональдом-молодшим та Еріком. Обидва вважаються близькими радниками батька.

Серед обраних гостей Трампа на вечері були мільярдер Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес
Серед обраних гостей Трампа на вечері були мільярдер Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес
фото: Bild

Bild пише, що гості пожертвувати понад $200 млн. Перед першою інавгурацією Трампа «вхідні квитки» коштували вдвічі менше – по $500 тис. Серед великих бізнесменів, які бажають вести відносини з урядом, це вважається добрим вкладенням.

Наприкінці вечора Дональд Трамп піднявся на сцену у супроводі своєї дружини Меланії: «Це був великий день і завтра буде ще один великий день. Завтра настане день, коли ми почнемо рятувати нашу націю і знову зробимо Америку великою».

Трамп наприкінці вечора піднявся на сцену
Трамп наприкінці вечора піднявся на сцену
фото: Bild

Як зазначалося, обраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордну суму $250 млн на свою інавгурацію, яка відбудеться в понеділок. Про це повідомила телекомпанія ABC з посиланням на джерело.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Найперше подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

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Теги: США інавгурація президент Дональд Трамп Ілон Маск Баррон Трамп Іванка Трамп Джон Дональд Трамп-молодший Меланія Трамп гроші Джефф Безос Amazon

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