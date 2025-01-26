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Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Американські дипломати наполягають, щоб Держдеп США звільнив Україну від замороження допомоги – FT

«Підтримка шкіл, лікарень та економічний розвиток в Україні під загрозою»

Дипломати в Сполучених Штатах Америки просять терміново звільнити програми, що пов’язані з Україною від виданого розпорядження про призупинку на 90 днів іноземної допомоги. Про це повідомляє Financial Times посилаючись на джерела.

Держсекретар США Марко Рубіо видав відповідне розпорядження у п'ятницю 24 січня. Американські дипломати в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту звернулися до Рубіо з проханням виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з широкомасштабної директиви, оскільки вони занепокоєні національною безпекою

«Наразі ми не знаємо, чи буде схвалено цей запит – повністю чи частково, – але поки що є позитивні сигнали з Вашингтона», – йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу, 25 січня. 

У повідомленні йдеться, що поки розглядається запит преставники USAID в Україні тимчасово призупинили видачу наказів про припинення роботи. Агентство також звернулося до співробітників з проханням оцінити програми «та знайти способи більш чіткої підтримки директиви держсекретаря зробити Сполучені Штати безпечнішими, сильнішими та процвітаючими». 

Financial Times пише, що «підтримка шкіл, лікарень та економічний розвиток в Україні під загрозою» через наказ про призупинення іноземної допомоги.

Зауважимо, що державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Президент Володимир Зеленський на пресконференції наголосив, що військова допомога Україні від США не буде призупинена. 

«Я знаю, що є якісь обмеження, треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались раніше урядом США. Я не знаю про це, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, слава богу», – заявив Зеленський.

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Теги: США гуманітарна допомога Україна військова допомога обмеження Марко Рубіо

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