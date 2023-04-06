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Переговори з Росією щодо Криму: Банкова зробила уточнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Переговори з Росією щодо Криму: Банкова зробила уточнення
Україна обов’язково поверне Крим
фото ілюстративне

Переговори щодо Криму – це лише ймовірна опція

Заступник глави Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Сибіга уточнив свої слова про готовність України до переговорів з Кремлем, коли українські війська вийдуть на адмінкордон тимчасово окупованого Криму. Про це він сказав у коментарі «BBC-Україна».

Сибіга уточнив, що переговори щодо Криму – це лише ймовірна опція, але мета залишається єдина – повернення Криму.

«Всі землі мають бути повернені, жодних територіальних компромісів. Коли ми досягаємо стратегічних цілей, коли ми, наприклад, виходимо на адмінмежу, ми говоримо, що потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму. Але я абсолютно не виключаю і військовий спосіб», – пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо українські військові досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова. 

До слова, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW), серія успішних контрнаступів ЗСУ підштовхне російського диктатора Володимира Путіна розпочати переговори на умовах України. 

Глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявили, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією.

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Теги: Крим війна Україна росія переговори

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