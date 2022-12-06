Білорусь знову перевіряє бойову готовність збройних сил, ніби-то планово
Міноборони Білорусі хоче перевірити бойову та мобілізаційну готовність війська
Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни, повідомили у пресслужбі Міноборони Білорусі.
«Заходи проводяться відповідно до плану підготовки за призначенням після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління», – заявили у військовому відомстві.
За інформацією пресслужби, основні цілі занять – «підтримання бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, вдосконалення практичних навичок командирів та навчання особового складу діям у різних умовах».
Нагадаємо, раніше українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю.
Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.
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