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Білорусь знову перевіряє бойову готовність збройних сил, ніби-то планово

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Білорусь знову перевіряє бойову готовність збройних сил, ніби-то планово
Фото ілюстративне

Міноборони Білорусі хоче перевірити бойову та мобілізаційну готовність війська

Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок занять з бойової підготовки збройних сил країни, повідомили у пресслужбі Міноборони Білорусі.

«Заходи проводяться відповідно до плану підготовки за призначенням після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління», – заявили у військовому відомстві.

За інформацією пресслужби, основні цілі занять – «підтримання бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, вдосконалення практичних навичок командирів та навчання особового складу діям у різних умовах».

Нагадаємо, раніше українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Крім того, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

 

Теги: війна Білорусь військові навчання

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