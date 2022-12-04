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Якою була реальна причина зустрічі Шойгу з Лукашенком – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Якою була реальна причина зустрічі Шойгу з Лукашенком – висновок ISW
РФ та Білорусь ще більше зміцнять двосторонні зв’язки
фото з відкритих джерел

На думку Інституту вивчення війни, Шойгу намагався тиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку наступальної кампанії Росії в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив у Мінськ, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь у питанні підтримки війни РФ проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

В МІнську Шойгу зустрівся з головою режиму Олександром Лукашенко та міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

«Міністри оборони Росії та Білорусі зустрілися в Мінську, щоб, ймовірно, ще більше зміцнити двосторонні зв’язки у сфері безпеки між Росією та Білоруссю. Ймовірно, Шойгу намагався тиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку наступальної кампанії Росії в Україні», – заявляють аналітики.

Раніше повідомлялось, що українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

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Теги: росія Україна Олександр Лукашенко Сергій Шойгу війна

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