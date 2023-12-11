Блінкен назвав країни, які зацікавлені у зриві допомоги Україні

Блінкен наголосив на важливості зупинити Росію в Україні, щоб вона не змогла напасти на країни НАТО

Блінкен наголосив, що ухвалення Конгресом додаткової допомоги Україні є життєво важливим для неї

Росія, Іран та Китай безпосередньо зацікавлені у зриві надання фінансової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Про це в інтервʼю CNN заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Він наголосив, що ухвалення Конгресом додаткової допомоги Україні є життєво важливим для неї. «Додаткове фінансування України – це важливий момент. Він важливий, тому що є ті, хто хоче, щоб цього не сталося. Ті, хто хоче, щоб виділення допомоги не просувалося далі, сидять у Москві, сидять у Тегерані, вони сидять у Пекіні», – уточнив Блінкен.

За його словами, протягом останнього року українці відзначилися значним прогресом у стримуванні російської агресії, але активні бої на півдні та сході тривають, а фінансування – завершується.

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Також держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості зупинити Росію в Україні, щоб вона не змогла напасти на країни НАТО.

Держсекретар вважає, що Росія може напасти на країни НАТО та спровокувати ширший конфлікт, до якого можуть бути залучені Сполучені Штати. Також Блінкен похвалив ЗСУ за успіхи на фронті.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.