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Блінкен пояснив, чому Росію необхідно зупинити в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен пояснив, чому Росію необхідно зупинити в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Держсекретар вважає, що Росія може напасти на країни НАТО та спровокувати ширший конфлікт

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості зупинити Росію в Україні, щоб вона не змогла напасти на країни НАТО. Про це повідомляє CNN.

Держсекретар вважає, що Росія може напасти на країни НАТО та спровокувати ширший конфлікт, до якого можуть бути залучені Сполучені Штати.

Також Блінкен похвалив ЗСУ за успіхи на фронті.

«Вони досягли значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більше половини території, захопленої Росією з лютого 2022 року», – сказав Держсекретар.

Блінкен вважає, що якщо Конгрес не схвалить запит на допомогу Україні, то це буде вигідно трьом країнам.

«Єдині люди, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні», – заявив Блінкен.

Як повідомлялося, Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. 

Теги: росія Адміністрація Президента бюджет фінансування президент Ентоні Блінкен конфлікт

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