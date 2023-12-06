4 млн українців у Росії. Де ви?
Зараз у Росії «єдині, хто може щось казати українською, – колаборанти»
Випадково на очі потрапило відео режисерки-втікачки Оксани Байрак. Вона вела пряму трансляцію з РФ, демонстративно говорила українською, називала себе «найбільшою патріоткою», співала «Червону руту», поривалася до України і між усім тим пояснювала, що війну розпочали... Порошенко і Турчинов.
Одним словом, така собі вся з себе україночка Оксана демонструвала, як вільно і добре українцям у Росії, усі вони хочуть додому, та їх туди не пускають нацисти.
Про такий унікальний «патріотизм» і не лише про нього у розмові Михайлом Глуховським із видним діаспорянином Валерієм Семененком.
У віці за 80 цей чоловік був змушений тікати з РФ до Вірменії. Бо зараз у Росії «єдині, хто може щось казати українською, – колаборанти».
Читайте також:
- Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз
- «Пропащий час». Як імперія століттями знищувала українців: хроніка етноциду
- Чому росіяни ненавидять гетьмана Мазепу? Це треба знати депутатам Київради
- «Что Россия должна сделать с Украиной». СБУ підозрює автора скандальної статті у закликах до геноциду
- Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
- Павло Ґрод: Сьогодні за межами України живуть понад 20 млн українців, це – шалений ресурс
- Екс-керівник української бібліотеки у Москві Наталія Шаріна: Екстремізм знайшли навіть у журналі «Барвінок» і творах Павличка
Коментарі — 0