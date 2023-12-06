4 млн українців у Росії. Де ви?

Зараз у Росії «єдині, хто може щось казати українською, – колаборанти»

Випадково на очі потрапило відео режисерки-втікачки Оксани Байрак. Вона вела пряму трансляцію з РФ, демонстративно говорила українською, називала себе «найбільшою патріоткою», співала «Червону руту», поривалася до України і між усім тим пояснювала, що війну розпочали... Порошенко і Турчинов.

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Одним словом, така собі вся з себе україночка Оксана демонструвала, як вільно і добре українцям у Росії, усі вони хочуть додому, та їх туди не пускають нацисти.

Про такий унікальний «патріотизм» і не лише про нього у розмові Михайлом Глуховським із видним діаспорянином Валерієм Семененком.

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У віці за 80 цей чоловік був змушений тікати з РФ до Вірменії. Бо зараз у Росії «єдині, хто може щось казати українською, – колаборанти».