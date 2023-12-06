Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

4 млн українців у Росії. Де ви?

glavcom.ua
У Росії досі проживає величезна кількість українців
фото з відкритих джерел

Зараз у Росії «єдині, хто може щось казати українською, – колаборанти»

Випадково на очі потрапило відео режисерки-втікачки Оксани Байрак. Вона вела пряму трансляцію з РФ, демонстративно говорила українською, називала себе «найбільшою патріоткою», співала «Червону руту», поривалася до України і між усім тим пояснювала, що війну розпочали... Порошенко і Турчинов.

Одним словом, така собі вся з себе україночка Оксана демонструвала, як вільно і добре українцям у Росії, усі вони хочуть додому, та їх туди не пускають нацисти.

Про такий унікальний «патріотизм» і не лише про нього у розмові Михайлом Глуховським із видним діаспорянином Валерієм Семененком.

У віці за 80 цей чоловік був змушений тікати з РФ до Вірменії. Бо зараз у Росії «єдині, хто може щось казати українською, – колаборанти».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни патріотизм українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кожна весна для українців завжди пов’язана з новими надіями»
Війна ще далека від свого завершення. Ми вступаємо в нову тривожну зиму
4 грудня, 07:24
Збірна України перемогла з рахунком 2:0
Збірна України обіграла польський клуб у закритому товариському матчі
16 листопада, 23:12
Фіксація воєнних злочинів РФ: США передали нову допомогу Україні
Фіксація воєнних злочинів РФ: США передали нову допомогу Україні
22 листопада, 23:13
Росіяни застрелили цивільного на окупованій території Грузії
Росіяни застрелили цивільного на окупованій території Грузії
6 листопада, 20:06
Отримати прихисток у Німеччині для біженців стане складніше
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
10 листопада, 12:41
Ворог намагається перекинути нові сили на Таврійський напрямок
Росіяни готуються до нових штурмів на одному з напрямків
15 листопада, 03:50
Окупанти намагаються створити «журналістів» з нуля
Росія створює «школу блогерів», щоб навчати пропагандистів
19 листопада, 23:41
У Зміївці окупанти знищили адміністративну будівлю, а також побили домівки місцевих
Хмельниччина оговтується від атаки дронів, ракетні удари по Запоріжжю: ситуація в регіонах
29 листопада, 10:29
Українці у новій для себе країні часто потребують юридичної допомоги
У Польщі українці можуть отримати безкоштовну юридичну допомогу
1 грудня, 16:58

Микола Підвезяний

4 млн українців у Росії. Де ви?
4 млн українців у Росії. Де ви?
$100 тис. за новорічний корпоратив з Лободою. Є охочі?
$100 тис. за новорічний корпоратив з Лободою. Є охочі?
День, коли закінчиться Московська церква в Україні
День, коли закінчиться Московська церква в Україні
Двійник Зеленського: захопливі пригоди з перших уст
Двійник Зеленського: захопливі пригоди з перших уст
Ракетний обстріл Львова: три місяці після трагедії. «Главком» дякує за підтримку
Ракетний обстріл Львова: три місяці після трагедії. «Главком» дякує за підтримку
Виборці Вадима Рабіновича мають це знати
Виборці Вадима Рабіновича мають це знати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Засуджені ухилянти повинні воювати – рішення суду
26K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
23K
Співголова Об’єднання українців Росії: Емський указ – квіточки порівняно із тим, що зараз
21K
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
20K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
19K
Правоохоронці взялися за нардепа, який часто засиджувався за кордоном

Новини

Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Вчора, 14:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua