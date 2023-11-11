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Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни
Володимир Зеленський заговорив про перемогу над окупантами та назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна
фото: Офіс президента

Президент виступив на конференції Reuters Next

Президент України Володимир Зеленський уперше заговорив про втрати Збройних сил на фронті та заявив, у який спосіб може закінчитися війна. Як ідеться у матеріалі Tsn.ua, Зеленський виступив відеозв'язком на конференції Reuters Next, під час якої висловився про українські та російські втрати, але зробив це філігранно.

«Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше», – сказав український президент.

Водночас Володимир Зеленський заговорив і про перемогу над окупантами та назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна.

«Насамперед вони мають вийти, тому що це реальний спосіб зупинити війну. Вони мають вийти, і після цього ми можемо розпочати дипломатичну платформу або шлях до того, як закінчити війну», – наголосив президент України.

Нагадаємо, Макрон назвав наступний місяць критичним для України. 

Також в Офісі президента стверджують, що переговори з РФ неможливі, тому що Росія хоче одного - капітуляції України, незалежно від того, що мається на увазі під перемовинами.

Як повідомлялося, в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску. 

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією. 

Теги: війна Володимир Зеленський президент втрати росія міністр переговори Місяць

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