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Блінкен покинув Скоп’є до прибуття Лаврова

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Блінкен покинув Скоп’є до прибуття Лаврова
Ентоні Блінкен провів переговори з президентом ОБСЄ Буяром Османі
фото: Радіо Свобода

Блінкен провів зустрічі з колегами з ОБСЄ до прибуття глави МЗС країни-агресорки

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі під час вечері 29 листопада, напередодні дводенного засідання організації в Скоп’є.

Як повідомляє Балканська служба Радіо Свобода, Блінкен сказав Османі, що Сполучені Штати рішуче підтримують усе, що робить Скоп’є для зміцнення демократичних інститутів і диверсифікації енергетики в регіоні.

«Продуктивні розмови з моїми колегами з ОБСЄ. Незважаючи на обструкціонізм Росії, ми залишаємося повністю відданими ОБСЄ, її основоположним принципам і важливій зробленій роботі», – написав Блінкен у соцмережі Х, коментуючи свої переговори в Скоп’є.

Міністр закордонних справ Османі подякував Блінкену за виняткову підтримку під час головування в ОБСЄ. «Хочу повідомити, що ми вирішили критичні екзистенційні виклики для головування в ОБСЄ у 2024 році. Я хочу подякувати Мальті та всім країнам-учасницям за підтримку», – сказав Османі на початку зустрічі з Блінкеном.

Блінкен вилетів до Ізраїлю до прибуття у Скоп’є глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

30 листопада – 1 грудня у Північній Македонії у Скоп’є проходитиме засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Міністри закордонних справ України та країн Балтії скасували свої плани щодо участі у зустрічі через очікувану присутність Лаврова. У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви зауважується, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії».

Також міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь Лаврова.

Сергій Лавров очолює делегацію, у складі якої близько 80 осіб.

Північна Македонія тимчасово скасувала заборону на російські польоти, щоб дозволити російській делегації взяти участь у саміті ОБСЄ, хоча загальні санкції щодо інших рейсів залишаються в силі.

У МЗС Болгарії повідомили, що країна «тимчасово відкриє повітряний простір» для літака очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ.

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Теги: ОБСЄ Сергій Лавров росія Ентоні Блінкен Північна Македонія

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