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США відреагували на спекуляції щодо вибору між Україною та Ізраїлем

Діана Гасюк
glavcom.ua
США відреагували на спекуляції щодо вибору між Україною та Ізраїлем
Міністр оборони США Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України

Міністр оборони США Ллойд Остін спростував спекуляції щодо щодо вибору Штатів між Україною та США. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк

«Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме Міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною», – сказав Павлюк.

Павлюк зауважив, що протягом засідання і переговорів «двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».

«Приватні заяви також підтверджували не лише глибоку підтримку, а й розуміння партнерами, для чого вони стоять на боці України, і розуміння того, що ця підтримка важлива не лише для України, але й для всього цивілізованого світу та їхніх країн», – заявив Павлюк.

Раніше повідомлялося, що Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.

Як відомо, у Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні.

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Теги: міністр бюджет фінансування США

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