Допомога від США затримується, дипломат розповів, до якого часу ЗСУ вистачить зброї

Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні

Попри те, що схвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки допомоги Україні на 2024 рік відкладається, щонайменше до літа Збройні сили будуть забезпечені зброєю. Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий в ефірі телемарафону.

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«Хочу трошки заспокоїти, якщо проаналізувати інформацію, то в мене є повна впевненість, що наші Збройні Сили до літа наступного року будуть забезпечені зброєю. В яких обсягах і яких видів – це буде питання. Але гроші на це будуть», – переконаний дипломат.

Чалий нагадав, що Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні. Експерт не виключає, що сума може бути зменшеною.

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«У запиті на 61 млрд доларів є фактично план допомоги Україні на наступний рік. І в цьому сенсі важливий саме цей план. Я думаю, що Білий дім наполягатиме на пакетному голосуванні. Фінансування може бути зменшено. Але нам не варто гадати – буде зменшено чи не буде. Це важливо для нас, але є Німеччина і 8 млрд, є Нідерланди, є Європейський Союз. Нам треба шукати певні шляхи для того, щоб захищатися», – каже колишній посол у Штатах.

Чалий певен, що американська допомога повністю не припиниться.

«Вони можуть перенести голосування (щодо виділення допомоги Україні, – ред.) на січень. Це погано, бо може не бути цієї прив’язки до моменту Україна, Ізраїль... Буде інша ситуація, вже вийдуть кандидати на праймеріз, і американцям буде не до України. Тому будемо сподіватися, що у грудні закриється це голосування. Але при цьому нам своє робить. Нам треба виробляти своє озброєння», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, що в США точаться дебати між республіканцями та демакратами щодо схвалення нової допомоги для України. Перші вимагають поєднати це питання з вирішенням внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою.

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Раніше The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.