Збірна України обіграла польський клуб у закритому товариському матчі

Україна перемогла польську «Лехію» перед вирішальним поєдинком відбору на Євро-2024

Збірна України з футболу перемогла польську «Лехію» в закритому товариському матч з рахунком 2:0.

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Поєдинок проти гданської «Лехії» став підготовчим для України під час міжнародної паузи в листопаді. Зустріч проти польської команди відбулася перед вирішальним матчем в кваліфікації на Євро-2024 проти Італії (20 листопада).

Матч проти «Лехії» пройшов у Гданську. Поєдинок був повністю закритим для журналістів та вболівальників. Також не велася трансляція зустрічі.

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Україна здобула перемогу з рахунком 2:0. Голами українці відзначилися у кожному з таймів. У першому таймі забив Олександр Піхальонок, а після перерви – Єгор Назарина.

У товариській зустрічі з Україною у складі «Лехії» зіграли три українські футболісти. З перших хвилин на полі з'явився півзахисник Іван Желізко. Воротар Богдан Сарнавський вийшов на увесь другий тайм, а півзахисник Максим Хлань увійшов у гру на 59-й хвилині.

Матч проти Італії Україна проведе у понеділок, 20 листопада, в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Наразі Україна випереджає Італію на три очки, однак суперник має гру в запасі. У п'ятницю, 17 листопада, підопічні Лучано Спаллетті зіграють у Римі проти Північної Македонії.

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Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повернувся до звичного формату заявок національних команд на головний форум чотириріччя для Старого світу. Збірні-учасниці Євро-2024 зможуть привезти на турнір 23-х футболістів.