Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із «зернової угоди» – Кулеба

Кулеба наголосив, що Україна раніше попереджала про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із «зернової угоди». Про це очільник МЗС написав у Twitter.

Кулеба закликав міжнародну спільноту тиснути на Росію за для забезпечення роботи «зернового коридору».

«Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу.Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань», – заявив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Зауважимо, що за інформацією Мінінфраструктури, Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.