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Байден обурений заявами Росії щодо зернової угоди

Альона Боженко
glavcom.ua
Байден обурений заявами Росії щодо зернової угоди
Байден відреагував на заяви Росії щодо зернової угоди
фото із відкритих джерел

Президент США вважає, що у Росії немає жодних підстав для таких заяа

Президент США Джо Байден заявив, що Росія «збільшить голод у світі», заблокувавши зернову угоду. Про це повідомляє Bloomberg.

Він назвав «обурливим» рішення Росії щодо угоди.

«У тому, що росіяни роблять, немає жодної заслуги. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися», – сказав Байден.

Нагадаємо, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Зауважимо, що за інформацією Мінінфраструктури, Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

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