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Bloomberg: Туреччина може заблокувати призначення Рютте на посаду генсека НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Bloomberg: Туреччина може заблокувати призначення Рютте на посаду генсека НАТО
Туреччина хоче, щоб Рютте дозволив Анкарі включитися в партнерські відносини НАТО з ЄС
фото з відкритих джерел

Туреччина прагне забезпечити, щоб Рютте, або будь-який інший кандидат, не мав упередженого ставлення до членів альянсу в Європейському союзі

Туреччина хоче отримати конкретні запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте перед тим, як підтримати його кандидатуру на посаду наступного голови НАТО. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Туреччина прагне переконатися, що Рютте або будь-який інший кандидат не має упередженого ставлення до членів альянсу в Європейському союзі, і, зокрема, не піддаватиметься тиску від Греції та Кіпру. Обидві країни продовжують свої конфлікти з Анкарою через територіальні розбіжності.

Туреччина також прагне, щоб Рютте дозволив Анкарі активно брати участь у партнерських відносинах між НАТО та ЄС і переконався, що обмежень на оборонний експорт між союзниками НАТО не буде.

«Керівництво країни в принципі прихильно ставиться до того, щоб Рютте зайняв місце поточного генерального секретаря Єнса Столтенберга», – пише видання.

У липні уряд Нідерландів зняв обмеження на продаж зброї Туреччині, більш ніж через три роки після того, як він призупинив їх після військового вторгнення Анкари в північну Сирію.

Це рішення послідувало за згодою Туреччини підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО після кількох місяців переговорів.

За словами джерел, Туреччина ще не передала Рютте свого списку запитів. Прем'єр Нідерландів і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пом'якшили свої стосунки і відновили зв'язки після загострення напруженості між двома країнами ще в 2017 році.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте

Теги: НАТО обмеження Єнс Столтенберг експорт Туреччина

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