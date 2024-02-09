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Протягом трьох-п’яти років. Міноборони Данії припускає напад РФ на НАТО

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Протягом трьох-п’яти років. Міноборони Данії припускає напад РФ на НАТО
Одна з країн-членів НАТО може зіткнутися з гібридними атаками
фото: Janis Laizans/File Photo

У минулому році у НАТО ще не було припущення щодо можливості нападу РФ

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може напасти на одну з країн-членів НАТО протягом трьох-п'яти років. Про це пише Reuters.

За словами міністра країни, можливості РФ з виробництва зброї значно зросли.

«Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз», - наголосив він.

Троельс Лунд Поульсен зазначив, що країна має бути готовою до дій у відповідь. Він додав, що безпосередньої загрози для Данії немає, але Альянс може зіткнутися з гібридними атаками, спрямованими на дестабілізацію ситуації в одній з країн-членів НАТО.

Раніше видання Bild написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Нагадаємо, ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

Командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.

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Теги: Данія НАТО росія

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