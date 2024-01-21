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Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Так що ж це палало у Ленінградській області?

glavcom.ua
ЗСУ дуже професійно підійшли до реалізації завдання

ЗСУ знищили або суттєво пошкодили ключовий компонент виробничого циклу терміналу путінських посіпак Михельсона та Тимченка

Ну а ось тепер інженерний розбір по Усть-Лузі від Доброго Шубіна (з деякими скороченнями та літературним редагуванням).

Що взагалі таке цей комплекс? Це комплекс з фракціонування і перевалки стабільного газового конденсату, який дозволяє переробляти стабільний газовий конденсат в легку і важку нафту, дизельну фракцію і компонент суднового палива (мазут) і відвантажувати готову продукцію на експорт морським транспортом. Комплекс також дозволяє перевалювати стабільний газовий конденсат для його поставки на експорт. Це новий, введений в експлуатацію у 2013 році комплекс. Він дозволив оптимізувати логістику і скоротити транспортні витрати.

У 2022 році комплекс переробив 6 943 тис. т стабільного газового конденсату і виробив 6 825 тис. т товарної продукції, в тому числі 4 208 тис. т легкої і важкої нафти, 1 052 тис. т гасу, 1 487 тис. т дизельної фракції і компонента суднового палива (мазуту), 78 тис. т скрапленого газу.

Також, у 2022 році там було добудовано новітній комплекс гідрокрекінгу, який дозволив збільшити глибину переробки стабільного газового конденсату в світлі нафтопродукти з більш високою доданою вартістю. Тобто, це один з найважливіших терміналів, який орієнтовано на експорт. Жирнюча ціль, знищення якої – не тільки катастрофічні матеріальні втрати, а й ще потужний іміджевий удар для орків.

Цілком зрозуміло, що ЗСУ дуже професійно підійшли до реалізації завдання – від аналізу до кінцевого результату та вийшли на зовсім інший рівень професіоналізму. Для орків то дуже погана новина – за дефіциту ППО (яке аналоговнетна промисловість не наштампує вже завтра) ЗСУ буде ставити на шпагат усю інфраструктуру, яка буде попадати у радіус ураження. А цей радіус вже сьогодні досяг Балтики! Уявіть собі «ліцо» Шойгу)) Де прилетить наступного разу? Саратов? Пітєр? Вароніж? А, може одразу в декількох?)

ЗСУ знищили або суттєво пошкодили ключовий компонент виробничого циклу терміналу путінських посіпак Михельсона та Тимченка.

Так, на об’єкті купа резервуарів, але без технологічної установки вони самі не наповняться. Влупити у резервуар було б більш видовищно, але це не спричинить таких проблем, як при пошкодженні/знищенні технологічної установки, де частина обладнання – гейропські, закуплені до тотальних санкцій.

Відновлення комплексу витягне дуже великі кошти з ор*оскарбниці, а головне – потребуює дофіга часу, якого в Ор*остану не так багато, як здається.

4 фото
На весь екран

І насамкінець деякі деталі. На фото №1 бачимо як горить десь у районі технологічних печей нового комплексу гідрокрекінгу. Для розуміння як це виглядає – на фото 2 з мапою.

Порівняйте фото 3 та 4. Вони відрізняються тільки кутом зйомки. Тобто, прилетіло у задню частину технологічних печей, які підігрівають сировину під тиском 80-100 атм до температури 350-390 градусів Цельсія. У процесі бере участь водень) Тому лупануло та горіло так смачно).

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Джерело
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Теги: нафтопродукти експорт промисловість водень росія війна

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Михайло Гончар

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