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США вітатимуть контакти Туреччини й Росії за однієї умови

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США вітатимуть контакти Туреччини й Росії за однієї умови
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Якщо будь-яка країна здатна зіграти роль у припиненні зловмисної діяльності Росії, то США вітали б це

Сполучені Штати не коментують зовнішні зв’язки Туреччини і Росії, однак вітатимуть контакти між лідерами цих країн, якщо це допоможе припинити зловмисну діяльність РФ. Про це сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател. 

«Насамперед я залишу право нашим турецьким партнерам говорити про їхні власні зобов’язання у зовнішній політиці, яку вони ведуть. Якщо ж будь-яка країна здатна зіграти значущу роль у припиненні певної зловмисної діяльності Росії, ми, безперечно, вітали б це», – сказав представник Держдепу США.

Він нагадав, що турецька сторона відігравала важливу роль у реалізації Чорноморської зернової ініціативи. Пател наголосив, що важливо, аби українське зерно доставлялося за призначенням.

Нагадаємо, речник ЄС Пітер Стано нагадав, що якщо російський диктатор Володимир Путін таки навідується з візитом до Туреччини, то Анкара буде зобов’язана його заарештувати.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, який дійсний у 123 державах світу, які ратифікували Римський статут. Зокрема до цього списку входить й Туреччина.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін планують обговорити новий механізм експорту українського зерна через Чорне море під час їхньої зустрічі в Туреччині.

Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, що стане першою поїздкою російського диктатора до країни-члена НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Теги: США Держдепартамент США росія Туреччина

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