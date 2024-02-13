Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься

Обмеження не стосуватимуться тих, хто користується банківськими послугами й не порушує законодавства

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що Національний банк України готує рішення щодо введення обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

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«Нацбанк і Верховна Рада продовжують заходи щодо боротьби з тіньовою економікою та порушенням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Відразу хочу заспокоїти користувачів банківських послуг. Ті, хто користується банківськими послугами й не порушує законодавства, до таких карток ніяких обмежень застосовуватися не буде. Мова про продовження боротьби щодо ухилення від сплати податків, особливо у сфері грального бізнесу. Держава постійно перебуває в позиції наздоганяючого, тому що встановлюються обмеження, а люди намагаються обійти їх. Наразі ще немає чіткої інформації щодо законопроєкту або конкретних обмежень на карткові перекази, які розробляються Верховною Радою і Нацбанком», – зауважив Дубас.

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За словами президента Асоціації українських банків, точно будуть застосовуватися додаткові заходи щодо обмеження певних грошових обсягів.

«Наприклад, якщо банк бачить, що по картці кожного тижня проходить приблизно схожий обсяг операцій, а з наступного тижня з'являються нетипові операції. Тобто кожного дня на картці з'являється 100-200 тис. грн. Також банк може звернути увагу на кількість операцій з картками, які вважаються нормою. І від цього показника теж можуть відбуватися додаткові обмеження», – пояснив Дубас.

Нагадаємо, у січні викликала обурення інформація про те, що усі надходження на картки будуть оподатковуватись у розміні 18%. Проте згодом з'ясувалось, що це черговий міф.

Ця інформація завірусилася після оприлюднення у грудні 2023 року стратегічного плану податківців. Він передбачає чимало змін для підприємців, зокрема, контролюючому органу нададуть доступ до банківської інформації українців, тобто він зможе посилити контроль за доходами і витратами фізичних осіб.