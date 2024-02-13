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Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься

Христина Петренко
glavcom.ua
Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься
Робота над обмеженнями – це продовження боротьби щодо ухилення від сплати податків
фото ілюстративне

Обмеження не стосуватимуться тих, хто користується банківськими послугами й не порушує законодавства

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас зазначив, що Національний банк України готує рішення щодо введення обмежень на карткові перекази для клієнтів банків. Про це він сказав у етері телеканалу «Еспресо».

«Нацбанк і Верховна Рада продовжують заходи щодо боротьби з тіньовою економікою та порушенням законодавства у сфері фінансового моніторингу. Відразу хочу заспокоїти користувачів банківських послуг. Ті, хто користується банківськими послугами й не порушує законодавства, до таких карток ніяких обмежень застосовуватися не буде. Мова про продовження боротьби щодо ухилення від сплати податків, особливо у сфері грального бізнесу. Держава постійно перебуває в позиції наздоганяючого, тому що встановлюються обмеження, а люди намагаються обійти їх. Наразі ще немає чіткої інформації щодо законопроєкту або конкретних обмежень на карткові перекази, які розробляються Верховною Радою і Нацбанком», – зауважив Дубас.

За словами президента Асоціації українських банків, точно будуть застосовуватися додаткові заходи щодо обмеження певних грошових обсягів.

«Наприклад, якщо банк бачить, що по картці кожного тижня проходить приблизно схожий обсяг операцій, а з наступного тижня з'являються нетипові операції. Тобто кожного дня на картці з'являється 100-200 тис. грн. Також банк може звернути увагу на кількість операцій з картками, які вважаються нормою. І від цього показника теж можуть відбуватися додаткові обмеження», – пояснив Дубас.

Нагадаємо, у січні викликала обурення інформація про те, що усі надходження на картки будуть оподатковуватись у розміні 18%. Проте згодом з'ясувалось, що це черговий міф.

Ця інформація завірусилася після оприлюднення у грудні 2023 року стратегічного плану податківців. Він передбачає чимало змін для підприємців, зокрема, контролюючому органу нададуть доступ до банківської інформації українців, тобто він зможе посилити контроль за доходами і витратами фізичних осіб. 

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Теги: карткові перекази обмеження Нацбанк Національний банк Верховна Рада

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