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Глава Генштабу Румунії закликав готуватися до війни з РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава Генштабу Румунії закликав готуватися до війни з РФ
Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіце Влад
фото з відкритих джерел

Очільник румунського Генштабу підкреслив, що в разі перемоги в Україні РФ не зупиниться

Очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіце Влад висловлює думку, що населення Румунії та інших країн Європи повинно готуватися до можливого поширення російської агресії, оскільки Путін вдасться до ескалації у разі перемоги в Україні. Про це заявив Георгіца Влад в інтерв’ю румунській службі «Радіо Свобода».

Георгіце Влад наголосив, що Росія «стала проблемою для світового порядку і для демократії», тож фактично веде війну не просто з Україною, а «з демократичним світом».

«Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими», – додав він.

Очільник румунського Генштабу підкреслив, що в разі перемоги в Україні РФ не зупиниться і, найімовірніше, нападе на Молдову й викличе ескалацію на Західних Балканах.

«Я більш ніж упевнений, що президент Путін вдасться до ескалації в найближчому майбутньому», – зазначив Влад.

Румунський топ-військовий закликав країни НАТО поповнити запаси озброєнь і підготувати населення – зокрема, ймовірно, шляхом запровадження добровільної військової служби для всього населення.

У Румунії Влад закликав до правових реформ, аби дати країні можливість захищатися від російських безпілотників. За його словами, принаймні один безпілотник РФ румунській стороні не вдалося збити, оскільки законодавство цього не дозволяє.

Як повідомлялося, представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО.

Нагадаємо, НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією, яка за його прогнозами може відбутися приблизно через 5-8 років. За цей час потрібно надолужити згаяне у збройних силах, військово-промисловому комплексі та суспільстві. 

Теги: НАТО Румунія населення безпілотник президент путін росія

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