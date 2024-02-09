Румунія надала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз

Північноатлантична рада може ухвалити рішення про розгортання на румунській території об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування

Румунія дозволила розміщення на своїй території сил швидкого розгортання НАТО високої готовності у разі серйозних загроз безпеці. Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс у листі парламенту, пише Euractiv.

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За його словами, завдяки цьому рішенню Північноатлантична рада може ухвалити рішення про розгортання на румунській території об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування в разі раптової серйозної кризи безпеки, що загрожує національній незалежності і суверенітету країни «з метою швидкого реагування на кризу і запобігання її ескалації».

Для забезпечення швидкого розміщення цих сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення їх розгортання або транзиту через територію країни, додав Йоганніс.

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Парламент Румунії обговорить рішення президента на наступному спільному засіданні в найближчі тижні.

Глава румунського оборонного відомства Георгіца Влад також пропонує підвищити таку готовність серед населення. Він закликав румунську владу ухвалити закони і заходи для поліпшення готовності населення до потенційних російських загроз, попереджаючи, що перемога Москви в Україні може заохотити подальшу агресію. Ці заклики викликали досить палкі дискусії.

Нагадаємо, очільник Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіце Влад висловлює думку, що населення Румунії та інших країн Європи повинно готуватися до можливого поширення російської агресії, оскільки Путін вдасться до ескалації у разі перемоги в Україні. Крім того, він назвав країну, на яку Росія планує напасти після України

Про ймовірну війну Росії з країнами Європи говорять представники різних держав ЄС. Зокрема, президент Польщі Анджей Дужа заявляв, що у разі перемоги Росія плануватиме збройну агресію проти інших європейських країн. Тож допомога Україні з боку США – єдина надія уникнути спалаху великої війни в Європі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією, яка за його прогнозами може відбутися приблизно через 5-8 років. За цей час потрібно надолужити згаяне у збройних силах, військово-промисловому комплексі та суспільстві.