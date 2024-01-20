Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія представлятиме навчання НАТО як провокацію – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія представлятиме навчання НАТО як провокацію – ISW
Навчання НАТО триватимуть до кінця травня
фото: Bild

МЗС РФ заявило, що НАТО продовжує «демонстрацію сили» на «порозі Росії»

Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які починаються цього тижня і триватимуть до кінця травня, як провокаційні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на первинне оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року і заявило, що навчання НАТО мають дедалі більше провокаційний і агресивний характер. У відомстві стверджували, що НАТО продовжує «демонстрацію сили» на «порозі Росії».

У МЗС РФ заявили, що Росія нібито регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала НАТО відмовитися від провокаційних дій і перенесла свої військові навчання вглиб країни. У РФ стверджують, що НАТО нібито використовує навчання, щоб «накрутити» і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією, і характеризують їх як «серію провокацій».

Російська інформаційна операція з представлення навчань НАТО як провокації має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО, вважають аналітики ISW.

В ISW нагадали нещодавні погрози президента РФ Володимира Путіна Фінляндії та НАТО, а також заяви інших офіційних осіб Кремля і пов'язаних з ним людей, націлені на створення інформаційних умов для майбутніх агресивних дій проти країн-членів НАТО і їхніх сусідів.

«ISW продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а скоріше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує і зараз», – наголошують аналітики.

Як повідомлялося, НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, в яких візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Ці навчання триватимуть до травня. 

Навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

Під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу.

Іншими основними місцями проведення навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими до потенційного російського нападу, Німеччина – центр прибуття підкріплень – і країни на периферії Альянсу, такі як Норвегія і Румунія.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger – за часів Холодної війни в 1988 році за участю 125 тис. учасників – і Trident Juncture у 2018 році за участю 50 тис. учасників.

Теги: росія військові навчання НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для підтримання безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і повітряне судно союзників
Дві країни-члени НАТО піднімали F-16 через російську атаку по Україні
2 сiчня, 13:32
Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України
Чотири країни-члени НАТО придбають рекордну кількість ракет до Patriot
3 сiчня, 16:53
Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
7 сiчня, 00:20
У відео військові НАТО перевіряли документи у фінського Санта Клауса
Фіни розлютилися на НАТО через казус із Санта-Клаусом
20 грудня, 2023, 16:51
Навчання передбачають імітацію перекидання особового складу військ НАТО до Європи
Близько 90 тис. військових НАТО відпрацьовуватимуть сценарій війни з РФ
18 сiчня, 21:45
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
Bloomberg назвав головного кандидата на посаду генсека НАТО
20 сiчня, 07:20
ЗМІ назвали ймовірне місце розміщення ядерного озброєння РФ у Білорусі
WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО
8 сiчня, 14:23
Столтенберг наголошує, що російська кампанія жорстокості лише посилює рішучість України та її союзників
Столтенберг дав обіцянку Україні
11 сiчня, 08:09
Чи нападе Росія на НАТО? Прем'єрка Естонії вказала важливу умову
Чи нападе Росія на НАТО? Прем'єрка Естонії вказала важливу умову
15 сiчня, 07:01

Політика

Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8308
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7629
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua