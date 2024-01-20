Росія представлятиме навчання НАТО як провокацію – ISW

МЗС РФ заявило, що НАТО продовжує «демонстрацію сили» на «порозі Росії»

Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які починаються цього тижня і триватимуть до кінця травня, як провокаційні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на первинне оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року і заявило, що навчання НАТО мають дедалі більше провокаційний і агресивний характер. У відомстві стверджували, що НАТО продовжує «демонстрацію сили» на «порозі Росії».

У МЗС РФ заявили, що Росія нібито регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала НАТО відмовитися від провокаційних дій і перенесла свої військові навчання вглиб країни. У РФ стверджують, що НАТО нібито використовує навчання, щоб «накрутити» і підбурити країни Балтії готуватися до війни з Росією, і характеризують їх як «серію провокацій».

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Російська інформаційна операція з представлення навчань НАТО як провокації має на меті відволікти увагу від нещодавньої агресивної російської риторики і поведінки щодо НАТО, вважають аналітики ISW.

В ISW нагадали нещодавні погрози президента РФ Володимира Путіна Фінляндії та НАТО, а також заяви інших офіційних осіб Кремля і пов'язаних з ним людей, націлені на створення інформаційних умов для майбутніх агресивних дій проти країн-членів НАТО і їхніх сусідів.

«ISW продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а скоріше для того, щоб послабити і, врешті-решт, знищити НАТО, і цю мету він переслідує і зараз», – наголошують аналітики.

Як повідомлялося, НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, в яких візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Ці навчання триватимуть до травня.

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Навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

Під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу.

Іншими основними місцями проведення навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими до потенційного російського нападу, Німеччина – центр прибуття підкріплень – і країни на периферії Альянсу, такі як Норвегія і Румунія.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger – за часів Холодної війни в 1988 році за участю 125 тис. учасників – і Trident Juncture у 2018 році за участю 50 тис. учасників.