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Болгарія готує черговий пакет військової допомоги для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія готує черговий пакет військової допомоги для України
Болгарські депутати пропонують надати Україні понаднормові чи несправні переносні зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракети різних типів
фото з відкритих джерел

Очікується, що конкретний перелік озброєння для передачі Україні буде готовий у січні-лютому наступного року

Комітет з питань оборони в парламенті Болгарії прийняв сьогодні рішення про надання додаткової військової допомоги Україні. Про це повідомив кореспондента «Главком» у Софії.  

В проєкті рішення, яке підгодовували депутати від ГЄРБ, коаліції «Продовжуємо зміни», «Демократична Болгарія» та «Рух за права і свободи», зокрема, пропонується надати Україні понаднормові, ті в яких відпала необхідність чи несправні переносні зенітно-ракетні комплекси і зенітні ракети різних типів.

Очікується, що конкретний перелік озброєння для передачі Україні буде готовий у січні-лютому наступного року, оскільки міноборони Болгарії потрібен час для його підготовки.

Депутати також закликають міністерство оборони Болгарії приєднатися до т.зв. коаліції F-16, яка була створена для підготовки пілотів українських Повітряних сил. А також проводити спільні навчання та використовувати повітряний простір Болгарії. Крім того, в проєкті рішення йдеться про надання дозволу на проїзд і перебування на території Болгарії з метою підготовки на ротаційній основі до чотирьох піхотних/механізованих рот Збройних сил України на рік чисельністю до 160 осіб.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії  Румен Радев наклав вето на відправку Україні 100 бронетранспортерів.

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Теги: Болгарія Україна військова техніка

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