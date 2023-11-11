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Країна ЄС критично поставилася до ідеї надання Україні €20 млрд

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країна ЄС критично поставилася до ідеї надання Україні €20 млрд
фото з відкритих джерел

Пропозиція Борреля була спробою поставити підтримку на довгострокову основу шляхом створення каси для допомоги Україні

Ідея Європейського Союзу щодо надання Україні 20 мільярдів євро на військові потреби протягом чотирьох років нібито зустрівся з критикою з боку Німеччини. Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція високого представника ЄС Жозеппа Борреля спрямована на створення фонду для допомоги Україні в рамках більшого Європейського фонду миру, була спробою поставити підтримку на довгострокову основу.

Однак неназваний високопоставлений дипломат ЄС заявив, що у НІмеччини «багато питань і це справедливо», адже мова йде про великі гроші.

«Я не скажу, що ідея мертва, але завжди можна внести в неї покращення», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз має плани щодо створення спеціального фонду для підтримки Збройних сил України протягом наступних чотирьох років в розмірі до €20 млрд. 

Нагадаємо, деякі країни Європейського союзу виявляють обережність щодо швидкості впровадження заходів щодо використання прибутку від активів Російської Федерації, що потрапили під санкції, для підтримки України. Зокрема, це стосується Франції, Німеччини, Італії та Бельгії. 

Раніше повідомлялося, що Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 листопада, під час слухання законопроєкту.

Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів «за» та два «проти».

Згідно з документом, комітет рекомендує уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.

Теги: Україна фінансування

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