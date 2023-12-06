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Україна отримає новий пакет допомоги від Британії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна отримає новий пакет допомоги від Британії
фото з відкритих джерел

6 грудня, глава МЗС Великої Британії відправляється до США, де підтвердить непохитну підтримку України

Міністр закордонних справ Великобританії, Девід Кемеро ноголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів. Про це повідомляє уряд Великобританії.

Сьогодні, 6 грудня, глава МЗС Великої Британії відправляється до США, де підтвердить непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Напередодні свого візиту Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 29 млн фунтів для України.

«Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти є частиною загальної суми гуманітарної допомоги Великобританії Україні в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія передала Україні ракети Martlet, які допоможуть у боротьбі з ворожими дронами. Про це пише The Times.

Видання зазначає, що Велика Британія надала Україні деякі зі своїх новітніх озброєнь для боротьби з дронами-камікадзе Shahed. Йдеться про ракети Martlet.  Однак офіційної заяви про постачання такого виду військової допомоги поки що немає.

 
 

Теги: Велика Британія Девід Кемерон гуманітарна допомога Україна

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