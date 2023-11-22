Пентагон прокоментував заяви про скорочення поставок снарядів Україні на 30%

Пентагону потрібна допомога Конгресу, щоб продовжити підтримку України

Міністерство оборони США спростувало інформацію про те, що постачання боєприпасів стандарту НАТО для України впало на 30%. Про це повідомляє Пентагон.

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Під час брифінгу 21 листопада заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх відреагувала на статтю ABCNews про скорочення постачання озброєння США для України.

«Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими», – зазначила вона.

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Сінгх підкреслила, що США можуть одночасно підтримувати й Ізраїль, який захищається від терористичного угрупування ХАМАС.

Пентагону потрібна допомога Конгресу, бо, за словами Сінгх, це єдиний спосіб, щоб продовжити підтримку України.

Нагадаємо, видання ABC News із посиланням на анонімного українського чиновника повідомило, що постачання артилерійських снарядів українським військам впали на 30% після початку війни на Близькому сході.

У статті йдеться, що офіційні особи Сполучених Штатів за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні. «Але це вплинуло», – повідомив український чиновник, і додав, що поставки цих артилерійських снарядів становлять «близько 60-70% від загальних поставок України».