Президент Болгарії наклав вето на відправку Україні 100 бронетранспортерів

Прем’єр-міністр Болгарії заявив, що більшість у парламенті подолає президентське вето

Президент Болгарії Румен Радев повернув в парламент для повторного розгляду закон про ратифікацію угоди, відповідно якої Болгарія має безкоштовно передати Україні 100 бронетранспортерів. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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Мотивуючи своє рішення болгарський президент зазначив, що депутати недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами дарування, що унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності України в даному обладнанні. Зокрема, він наголосив, що депутати не врахували покладені на МВС завдання воєнного часу, потреби прикордонників та пожежників.

«Запропонована Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана саме для охорони болгарського кордону та для надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах. Я переконаний, що безпека, здоров’я та життя болгарських громадян мають бути головним пріоритетом», – сказав президент.

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Через кілька хвилин після заяви президента прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що більшість у парламенті подолає президентське вето.

«Це вето буде подолано. Тому я не бачу, що тут коментувати», – зазначив прем’єр.

Про те, що вето буде подолане також сказав спікер парламенту Росен Желязков.

«Зовнішня політика Болгарії базується на меті, яка записана в Конституції, і це сприяння встановленню справедливого міжнародного порядку», – зазначив Желязков.

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Коментуючи слова президента, він наголосив, що болгарські депутати достатньо поінформовані та прийняли вмотивоване рішення. Зі свого боку, коментуючи позицію президента, голова депутатської групи «Руху за права і свободи» Делян Пєєвскі назвав рішення президента ганьбою і зазначив, що після нього «стало ще більш категорично зрозумілим, наскільки важливо для Болгарії мати євроатлантичну парламентську більшість і підтримуваний нею євроатлантичний уряд».

«Тому Національні збори цього тижня повинні подолати вето президента, тим самим підтвердивши нашу підтримку України та українського народу», – додав болгарський депутат.

Угоду про безкоштовну передачу бронетранспортерів було підписано в серпні 2023 року між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України. «За» відправку бронетранспортерів проголосували депутати від коаліції «Продовжуємо зміни» – «Демократична Болгарія», ГЄРБ, «Руху за права і свободи» та «Є такий народ». «Проти» були проросійські «Відродження» і Болгарська соціалістична партія.

Раніше повідомлялося, що Болгарія допомогла заробити Росії 1 млрд євро, попри західні санкції.