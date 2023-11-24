Фінляндія планує збільшити допомогу Україні на наступний рік

Уряд пропонує збільшити на 95,7 млн євро граничний обсяг закупівель матеріальних засобів для Сил оборони України

Уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проєкту бюджету на 2024 рік, включаючи збільшення допомоги для України. Про це повідомляє пресслужба уряду Фінляндії.

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Згідно пропозиції уряду, планується розширити ліміти закупівель матеріальних ресурсів для Збройних сил України на 95,7 мільйонів євро протягом періоду 2024-2028 років. Це передбачено для покриття витрат на заміну 19-го комплекту обладнання для України.

Бюджетні наслідки на 2024 рік становитимуть 20,7 млн євро, внаслідок чого стелю мандата буде доведено до 1 451 млн євро.

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У процесі розробки фінського національного плану реконструкції України визначили фінансові рішення, спрямовані на підтримку участі фінських компаній у відновленні України.

У цьому контексті пропонується зростити капітал Finnfund на 25 млн євро, призначених для інвестицій та кредитів в Україні. Одночасно розглядається можливість держави надавати гарантії відшкодування збитків згідно з Законом про Фонд промислового співробітництва, щоб покрити 80% вартості інвестицій, не перевищуючи 20 млн євро.

Також уряд запропонував надати згоду парламенту Міністерству зайнятості та економіки Фінляндії на компенсацію кредитних збитків за експортними гарантіями, наданими для сприяння експорту та інвестиціям в Україну, у розмірі не більше 50 млн євро.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників. Працюватиме лише один пункт пропуску – найбільш важкодоступний.

