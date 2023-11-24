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АЗС оголосили нові цiни на пальне в «чорну п’ятницю»

Наталія Порощук
glavcom.ua
АЗС оголосили нові цiни на пальне в «чорну п’ятницю»
24 листопада мережа KLO пропонує знижку до 5 гривень за літр
фото: Уніан

Мережа WOG із 24 до 26 листопада встановила знижки 6 гривень за літр дизельного пального та бензин

Українська мережі АЗС запровадили великі знижки на пальне у «чорну п'ятницю». 24 листопада можна зекономити до 8 гривень на літрі. Про це стало відомо із даних сайтів АЗС.

Мережа WOG із 24 до 26 листопада встановила знижки 6 гривень за літр дизельного пального та бензину, та 2 гривні за літр автогазу.

Якщо оплатити за пальне з сервісом WOG PAY або через термінали самообслуговування WOG PAY BOX, то буде пряма знижка від Visa й «ПриватБанку» з картками «Універсальна» або «Преміальна» буде 10 грн/л на бензин і ДП, 4 грн/л на газ.

ОККО запровадила знижки на 24-26 листопада на від 8 гривень за літр бензину А-95 та 7 гривень за дизельне пальне до 50 копійок за автогаз.

24 листопада мережа KLO пропонує знижку до 5 гривень за літр.

Мережа UPG з 24-го по 26 листопада оголосили знижки на євродизель і бензин А-95, які становлять 3,70 грн/л і 4,30 грн/л відповідно – і ці види пального відпускаються у ці дні за 49,60 грн/л.

Нагадаємо, що 24 листопада, в Україні та у всьому світі стартували великі знижки у магазинах, традиційно цей день називають Чорною п'ятницею. Традиція проведення Чорної п'ятниці (Black Friday) походить з США. 

Читайте також: Чорна п’ятниця-2023: скільки українців вірять у знижки
Теги: бензин українці Україна

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