Болгарія отримала постійний уряд

Уряд матиме ротаційних прем’єр-міністрів: Ніколая Денкова від ПП і Марію Габріель

Болгарський парламент підтримав запропонований політичними силами «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія» (ПЗ-ДБ) та «Громадяни за європейський розвиток Болгарії»-«Союз демократичних сил» (ГЄРБ-СДС) уряд. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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«За» проголосував 131 депутат від ПЗ-ДБ і ГЄРБ-СДС, а також двоє від «Руху за права і свободи». «Проти» виступили 69 депутатів від проросійських «Відродження», Болгарської соціалістичної партії і популістської «Є такий народ», а також один незалежний та один депутат від ГЄРБ.

Згідно з попередніми домовленостями між ПЗ-ДБ і ГЄРБ-СДС, уряд матиме ротаційних прем’єр-міністрів: Ніколая Денкова від ПП і Марію Габріель від ГЄРБ. Першим на посаду вступить Ніколай Денков, а через 9 місяців його повинна замінити Марія Габріель.

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Основними пріоритетами нового уряду є внесення змін до Конституції, ухвалення державного бюджету з дефіцитом до 3 відсотків, забезпечення коштів ЄС у рамках Плану відновлення та стійкості, заміна керівників болгарських спецслужб, а також вступ країни до єврозони та зони Шенгену.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії може бути сформовано «євроатлантичний» уряд.

Нагадаємо, у Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС.