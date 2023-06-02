У Болгарії може бути сформовано «євроатлантичний» уряд

Марія Габріель від ГЄРБ-СДС та Ніколай Денков від «Продовжуємо зміни»

Ніколай Денков і Марія Габріель по черзі змінюватимуть одне одного на посаді прем'єр-міністра через дев’ять місяців

Найбільші політичні групи в парламенті Болгарії – ГЄРБ-СДС та «Продовжуємо зміни»-«Демократична Болгарія», схоже, домовились про спільний уряд і готові оголосити його склад. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Переговори між двома політичними силами щодо складу уряду завершилися в четвер пізно ввечері. Відповідно до домовленостей, новий уряд, який неофіційно називається «євроатлантичним» (обидві політичні сили відкрито виступають за глибшу інтеграцію країни в ЄС і НАТО, а також надання військової допомоги Україні), має, загалом, бути експертним, тобто без політичних фігур в ньому.

При цьому залишилась в силі попередня домовленість про те, що Ніколай Денков від «Продовжуємо зміни» і Марія Габріель від ГЄРБ-СДС по черзі змінюватимуть одне одного на посаді прем'єр-міністра через дев’ять місяців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо ми хочемо парламентської підтримки, було б нормально запропонувати більше експертних кандидатур. Нам довелося відкликати деяких політичних фігур, щоб зробити кабінет більш нейтральним», – прокоментував кандидат в прем'єр-міністри Ніколай Денков.

Офіційний же початок роботи уряду відбудеться після повернення президенту Румену Радеву виконаного мандату, тобто з прізвищами кандидатів у міністри, а також після того, як запропонований склад уряду буде підтриманий парламентом. Повернення мандату президенту очікується вже сьогодні, а голосування за новий уряд – наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що у Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС.