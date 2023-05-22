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У Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС
Частина протестувальників була з російськими прапорами
фото: Радіо Свобода

Протестувальники вимагали припинити допомогу Україні

У Болгарії протестувальники, частина з яких були з російськими прапорами, закликали уряд припинити допомогу Україні і облили червоною фарбою будівлю в Софії, де працюють представники Європейської комісії і Європейського парламенту. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Демонстрація 21 травня була організована кількома неурядовими організаціями та особами з прокремлівськими поглядами. Серед учасників, яких, ймовірно, було близько тисячі, були члени антиєвропейської партії «Відродження», а також парламентарі.

У Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС фото 1
фото: Радіо Свобода

Ця акція стала шостою за шість тижнів, але вперше закінчилася актом вандалізму

У Болгарії протестувальники з російськими прапорами облили фарбою будівлю ЄС фото 2
фото: Радіо Свобода

Як відомо, Болгарія має глибокі зв’язки з Росією, і її інколи називають «троянським конем» в ЄС і НАТО через її промосковську спрямованість.

Нагадаємо, 9 травня у столиці Болгарії, незважаючи на заборону з боку мерії Софії, пройшла проросійська акція «Безсмертний полк». Під час проросійської акції збирали підписи для проведення в країні «референдуму за мир і суверенітет», мета якого – домогтись, щоб Болгарія зайняла нейтралітет щодо російсько-української війни та припинила постачати зброю до України.

Теги: Болгарія Україна протест війна Європейський союз

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