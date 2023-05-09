Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема
У ЄС хочуть допомагати Україні снарядами та ракетами
фото:https://24tv.ua

У Європарламенті ухвалено рішення терміново зайнятися законопроектом про збільшення виробництва боєприпасів та ракет у ЄС

Європарламент готовий збільшити випуск боєприпасів та ракет для України, але для цього потрібно забезпечити відповідну законодавчу базу. У вівторок Європарламент ухвалив рішення терміново зайнятися законопроектом про збільшення виробництва боєприпасів та ракет у Є. Про це йдеться у комюніке зі Страсбурга, де проходить пленарна сесія Європарламенту.

За пропозицію ініціювати термінову процедуру щодо проекту закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), поданого Європейською комісією  3 травня, проголосували 518 депутатів. Проти виступили 59, утримався 31 депутат.

Очікується, що Європарламент призначить переговорну групу та планує розпочати голосування щодо законопроекту на наступному пленарному засіданні, яке відбудеться 31 травня – 1 червня у Брюсселі. Потім відбудуться перемовини з Радою ЄС для досягнення політичної угоди, за яку депутати потім проголосують на пленарному засіданні у липні.

У понеділок парламентарі ЄС провели дебати з членом Єврокомісії з внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном з законодавчої ініціативи Єврокомісії.

У Європарламенті пояснюють, що закон ASAP «спрямований на термінове постачання боєприпасів та ракет в Україну та допомогу державам-членам у поповненні своїх запасів». Вводячи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 млн євро, цей закон передбачає збільшення виробничих потужностей ЄС та «вирішення проблеми поточної нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів».

Нагадаємо, 5 травня, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру. 

Країни Європейського Союзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів протягом найближчого часу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram. Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро. «Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України», – уточнив глава уряду. Шмигаль також звернув увагу, що Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів. На цю сферу спрямують ще 1 мільярд євро.

Читайте також: Членство в ЄС і боєприпаси: про що говорили Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

 

Теги: міністр депутат Європарламент Європа закон фінансування боєприпаси Telegram дебати Денис Шмигаль переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навчальні центри підготували 7 тисяч військових операторів БПЛА
Росіяни назвали три найкращі школи в Україні, які готують операторів безпілотників
27 квiтня, 15:12
Очільник найманців скаржиться, що через нестачу боєприпасів ПВК втрачає у пʼять разів більше особового складу, ніж мала б
«Снарядний голод» Пригожина: на допомогу яких країн сподівалися вагнерівці
27 квiтня, 09:38
Світ робить ставку на відновлювальні джерела енергії
ЄС та Норвегія створили «Зелений альянс». Що він робитиме
25 квiтня, 17:12
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи
18 квiтня, 17:27
Матеуш Моравецький поділився планами щодо виробництва боєприпасів
Польща вироблятиме боєприпаси для танків Abrams – Моравецький
13 квiтня, 07:53
Парламент ухвалив законопроєкт № 5695 у першому читанні
Україна хоче законодавчо врегулювати працю домашніх працівників
12 квiтня, 18:40
Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву
Китай готується до війни: МЗС Тайваню зробило заяву
12 квiтня, 14:45
Білорус отримав строк за гратами через свій мобільний телефон
Білорус отримав сім діб за гратами через чохол до мобільного телефону
11 квiтня, 18:08
Чоловік на колінах під дощем 21 годину просив кохану повернутися (відео)
Чоловік на колінах під дощем 21 годину просив кохану повернутися (відео)
11 квiтня, 09:29

Економіка

Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема
Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема
Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору
Туреччина повідомила про розблокування роботи зернового коридору
Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною
Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною
ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій
ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій
Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу
Європейська країна судиться з «Газпромом» через скорочення постачання газу
США готують пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд – ЗМІ
США готують пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Президент Сербії анонсував антиукраїнську провокацію на засіданні Ради Європи
31K
Парад «другої армії світу»: яку техніку показали росіяни на 9 травня
19K
Кремль на параді до Дня перемоги показав лише три танки: цікаві деталі
18K
Один танк і поспішна промова Путіна: як пройшов парад у Москві (фото, відео)
8475
Ракетна атака на Київ: уламки впали у двох районах
6972
Львів'янку засудили за секс на тролейбусній зупинці: чому обурена соцмережа

Новини

Стало відомо, звідки Кремль взяв «ветеранів» для параду
Сьогодні, 00:08
У США ліквідували шпигунську програму Snake, яку використовувало ФСБ Росії
Вчора, 23:45
Ціна на сіль в Україні зросла: що очікувати від наступних покупок
Вчора, 23:32
Наш головний ворог не ЗСУ, а воєнні бюрократи у Москві, – Пригожин
Вчора, 23:20
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:01
Розвідка США не зафіксувала активізації ядерних сил Росії – ЗМІ
Вчора, 21:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту