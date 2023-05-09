Європарламент хоче пришвидшити випуск боєприпасів для України, але є проблема

У Європарламенті ухвалено рішення терміново зайнятися законопроектом про збільшення виробництва боєприпасів та ракет у ЄС

Європарламент готовий збільшити випуск боєприпасів та ракет для України, але для цього потрібно забезпечити відповідну законодавчу базу. У вівторок Європарламент ухвалив рішення терміново зайнятися законопроектом про збільшення виробництва боєприпасів та ракет у Є. Про це йдеться у комюніке зі Страсбурга, де проходить пленарна сесія Європарламенту.

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За пропозицію ініціювати термінову процедуру щодо проекту закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), поданого Європейською комісією 3 травня, проголосували 518 депутатів. Проти виступили 59, утримався 31 депутат.

Очікується, що Європарламент призначить переговорну групу та планує розпочати голосування щодо законопроекту на наступному пленарному засіданні, яке відбудеться 31 травня – 1 червня у Брюсселі. Потім відбудуться перемовини з Радою ЄС для досягнення політичної угоди, за яку депутати потім проголосують на пленарному засіданні у липні.

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У понеділок парламентарі ЄС провели дебати з членом Єврокомісії з внутрішнього ринку Євросоюзу Тьєррі Бретоном з законодавчої ініціативи Єврокомісії.

У Європарламенті пояснюють, що закон ASAP «спрямований на термінове постачання боєприпасів та ракет в Україну та допомогу державам-членам у поповненні своїх запасів». Вводячи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 млн євро, цей закон передбачає збільшення виробничих потужностей ЄС та «вирішення проблеми поточної нестачі боєприпасів, ракет та їх компонентів».

Нагадаємо, 5 травня, Європейська рада остаточно затвердила виділення 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках Європейського фонду миру.

Країни Європейського Союзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів протягом найближчого часу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram. Він нагадав, що країни Євросоюзу пообіцяли поставити Україні боєприпаси вартістю 2 млрд євро. «Країни-члени ЄС вже зараз надішлють боєприпаси зі своїх складів на 1 млрд євро. Ще 1 млрд євро Євросоюз виділяє на їхні спільні подальші закупівлі для України», – уточнив глава уряду. Шмигаль також звернув увагу, що Європа збільшує можливості виробництва боєприпасів. На цю сферу спрямують ще 1 мільярд євро.