Голова парламенту Грузії вигадав пояснення, чому не вводять візовий режим та санкції проти росіян

Грузинський парламент заявив, що не може йти на ескалацію дипломатичних стосунків із Росією

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявляє, що Грузія нібито не може ввести санкції проти Росії, оскільки це створює «ризики війни та економічної кризи». За його словами, в умовах, коли Грузія не може отримати економічних гарантій і гарантій безпеки, «ніхто не може вимагати від нас ризикувати наших людей». Його слова цитує видання Радіо свобода Грузія.

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«Будь-які такі дії, щодо запровадження віз, закриття кордону, заборона польотів, це санкції, це означає, що країна йде на ескалацію з Росією. Ескалація означає, що ми входимо в таку спіраль, наслідки якої не можуть бути небезпечними. Таким чином, навпаки, очікується, що будуть вжиті заходи у відповідь, які в кінцевому підсумку означатимуть, що безпека нашої країни та економічний добробут нашої країни опиниться під загрозою», – заявив він журналістам.

Водночас, як підкреслив Папуашвілі, політика Грузії полягає і у підтримці України, і у відмові від санкцій проти Росії, оскільки це забезпечує безпеку, зокрема економічну, для громадян країни.

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Він додав, що ті, хто пропонують візові обмеження та пропонують запровадити санкції проти Росії, «фактично будь-які такі дії, щодо запровадження віз, закриття кордону, говорять, що ми повинні ризикувати і йти на ескалацію з Росією і, відповідно, на можливе військове протистояння», – зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, 19 травня відбувся перший авіарейс з Москви в Тбілісі. Як у міжнародному аеропорту Тбілісі, так і перед будівлею парламенту відбулась акція протесту з вимогою заборонити польоти.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 10 травня підписав указ про відміну візового режиму для громадян Грузії з 15 травня. Іншим указом він скасував діючу з 2019 року заборону на польоти російських авіакомпаній і продаж турів до Грузії. Російська авіакомпанія «Азімут» та грузинська Georgian Airways вже розпочали здійснення польотів між Тбілісі та Москвою. Це викликало низку протестів опозиції та частини суспільства.