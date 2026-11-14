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Болгарія припиняє постачання зброї Україні: прем'єр пояснив причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Болгарія припиняє постачання зброї Україні: прем'єр пояснив причину
За словами прем’єра, Болгарія наразі перебуває під процедурою надмірного дефіциту бюджету
фото: g4media.ro

Радев наголосив, що Болгарія не перешкоджатиме іншим державам-членам ЄС у прийнятті ними власних рішень щодо надання допомоги

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що країна не долучатиметься до нового раунду європейського фінансування України та не постачатиме їй зброю й боєприпаси з армійських запасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на g4media.ro.

За словами прем’єра, Болгарія наразі перебуває під процедурою надмірного дефіциту бюджету, а також має труднощі з резервами. Через це за нинішніх умов країна не має можливості виділяти додаткові кошти на підтримку України. «Що стосується фінансової допомоги, ми самі перебуваємо в процедурі надмірного дефіциту, і пані Урсула фон дер Ляєн неодноразово просила нас знизити дефіцит нижче ліміту в 3%», – пояснив він.

Радев додав, що Болгарія не перешкоджатиме іншим державам-членам ЄС у прийнятті ними власних рішень щодо надання фінансової допомоги. Водночас його країна готова обговорити механізми, які гарантували б використання коштів виключно на гуманітарні потреби, забезпечення електроенергією та медичну допомогу, а не на закупівлю озброєння.

Прем'єр підкреслив, що Болгарія більше не постачає Україні зброю та боєприпаси з армійських запасів. За його словами, у 2022 та 2023 роках болгарські оборонні підприємства здійснювали експорт у дуже великих обсягах, однак згодом показники поступово знизилися. Він пояснив це зміною характеру війни: якщо на початковому етапі існувала гостра потреба в боєприпасах, то зараз попит змістився у бік безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, уряд Болгарії ухвалив рішення про «конструктивне утримання» щодо заходів Європейського фонду миру, які передбачають фінансування закупівлі нової летальної зброї для України. Свій внесок до фонду Софія спрямовуватиме лише на нелетальну допомогу.

Теги: Болгарія військова допомога Україна

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