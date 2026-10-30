Мер Енергодара у вигнанні розповів, до чого довели російські окупанти місто, яке раніше процвітало

Пальне, продукти харчування, засоби гігієни й ліки у місті коштують значно дорожче, ніж на інших окупованих територія

Жителі окупованого Енергодара стикаються з нестачею товарів першої необхідності, високими цінами та обмеженнями зв'язку з підконтрольною Україні територією. Як розповів мер Енергодара Дмитро Орлов, російські загарбники відстежують контакти містян, тому місцева влада змушена отримувати інформацію про ситуацію в місті через родичів і знайомих. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Другі Олешки? Чи загрожує окупованому Енергодару гуманітарна катастрофа».

Однією з головних проблем Енергодара залишається постачання товарів першої необхідності. Як пояснив Орлов, доставляти продукти харчування, пальне, медикаменти та інші необхідні речі до міста складно через безпекову ситуацію на окупованих територіях.

Зокрема, водії вантажівок не почуваються в безпеці під час перевезення товарів, що суттєво ускладнює логістику. Через проблеми з постачанням у місті зростають ціни на товари першої необхідності. «Якщо логістика ускладнена, то працює спекуляція», – пояснив міський голова.

За словами Орлова, вартість пального, продуктів харчування, засобів гігієни та лікарських препаратів в Енергодарі значно перевищує ціни на аналогічні товари в інших тимчасово окупованих населених пунктах, розташованих далі від лінії бойового зіткнення.

Окремо міський голова прокоментував повідомлення про можливе мінування автомобільних доріг навколо Енергодара. Водночас він наголосив, що не має підтвердженої інформації, яка дозволила б встановити достовірність таких повідомлень. За словами Орлова, наразі немає свідків, які виїхали б із міста та могли особисто підтвердити факти мінування трас. Саме тому він утримується від коментарів на підставі неперевірених повідомлень із соціальних мереж.

Міський голова підкреслив, що інформація, яка поширюється в інтернеті, не завжди відповідає дійсності. Через це оцінювати ситуацію навколо окупованого Енергодара необхідно з урахуванням обмежених можливостей перевірки відомостей.

Водночас складна логістика, високі ціни на товари першої необхідності та обмежені можливості зв'язку з місцевими жителями залишаються проблемами, про які повідомляє міська влада.

Енергодар розташований у Запорізькій області, на лівому березі Дніпра. До повномасштабного вторгнення Росії в місті проживали близько 53 тис. людей. Тут розташована Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи, а також Запорізька ТЕС. Російські війська захопили місто на початку березня 2022 року. Відтоді Енергодар перебуває під окупацією, а значна частина його мешканців була змушена виїхати.

За словами посадовця, значну частину інформації про ситуацію в тимчасово окупованому місті можна отримати із соціальних мереж. Зокрема, самі російські окупанти публікують матеріали, які дозволяють оцінити становище місцевих жителів.

«Проте це не означає, що інформації немає: вона доходить через родичів і знайомих», – розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За словами Орлова, міська влада отримує інформацію про ситуацію в окупованому Енергодарі переважно через родичів і знайомих місцевих жителів. Прямого зв’язку з мешканцями посадовці уникають, оскільки російські окупанти відстежують контакти з підконтрольною Україні територією.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Росії в Енергодарі проживали близько 53 тис. людей. Нині, за оцінками законної міської влади, у місті залишилося приблизно 10 тис. мешканців. Через перебої з електроенергією, водопостачанням та складні умови проживання люди продовжують масово виїжджати. Водночас Центр вивчення окупації попередив, що Енергодар ризикує повторити долю Олешок на Херсонщині, які фактично опинилися в гуманітарній блокаді.