Уперше з 2022 року: Лубінець повідомив, кого окупанти допустили до полонених українців

Лубінець запевнив, що Україна робитиме все можливе для повернення всіх громадян, які перебувають у полоні РФ

Спецпосланець Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі зміг особисто відвідати українських захисників

До українських військовополонених уперше від початку повномасштабної війни допустили представника іншої країни. Йдеться про спеціального посланця Папи Римського Лева XIV, кардинала Маттео Дзуппі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише «Главком».

За словами омбудсмана, українські захисники підтвердили, що представник іншої держави зміг фізично відвідати їх. Крім того, до полонених почали приходити представники російської уповноваженої з прав людини.

Лубінець зазначив, що регулярно проводить зустрічі з російською омбудсманкою Яною Лантратовою. Під час таких контактів сторони обговорюють подальші кроки для повернення українських громадян.

«Кожен обмін – це переговори. Кожна зустріч – це шанс просунутися вперед у питанні повернення наших військовополонених і цивільних», – наголосив омбудсман.

Він висловив сподівання, що відвідування українських захисників представниками інших сторін триватиме й надалі. Лубінець запевнив, що українська сторона робитиме все можливе для повернення всіх громадян, які перебувають у місцях утримання на території Росії.

Варто нагадати, що припинення вогню для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він провів онлайн-зустріч із керівницею переговорної групи з російського боку Яною Лантратовою, щоб узгодити деталі виконання попередніх домовленостей.

За словами омбудсмена, головною метою зустрічі була комунікація щодо гуманітарної місії в Олешках. Українська сторона поінформувала російську представницю про початок припинення вогню о 03:00 27 жовтня за київським часом. Яна Лантратова, зі свого боку, підтвердила, що Росія запровадить режим тиші о 04:00 за московським часом тієї ж доби.