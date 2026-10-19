Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Путін дозріває до миру: Україна має тиснути далі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Було б дуже великою дурістю погоджуватись на асиметричний мир, про який мріє Путін
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Про рецепт миру для України, пацієнт вже майже дозрів

З тих уривків інформації, які доходять до України в процесі політичної боротьби в США, стає зрозумілим, що американські переговорники Кушнер та Віткофф займаються класичною човниковою дипломатією. Спочатку вони їздять до Москви й питають, чого хоче Путін, а потім приїжджають до Києва й намагаються дізнатися, чого хоче (на що погоджується) Україна.

З останнього раунду перемовин стало зрозумілим, що РФ хоче: відновити транзит газу до Європи через Україну, отримати доступ до своїх заморожених активів (хоча б частково) але через США, зняти всі ключові санкції з РФ. Тобто РФ хоче ВСЕ, щоб повернутись до стану до 22 лютого 2022 року, а може і до 2014 року.

Така інформація є дуже важливою для України і світу. Насамперед, бажання РФ вказують на реальні проблеми, які відчуває агресор. А пацієнт скаржиться на гострі симптоми економічної недостатності та нестачу грошей на фоні високого санкційного тиску.

Про таку переговорну позицію, засновану на суто економічних факторах, я писав ще 17 липня 2026 року (посилання на текст статі у першому коментарі). Це єдина формула справедливого миру, яка випливає з побажань РФ «все або нічого». Тобто сторони роблять вигляд, що «війни не було» і відходять на позиції 2022, або навіть 2014 року.

Але ж тоді має бути не тільки зняття санкцій, доступ до заморожених грошей та відновлення транзиту газу, але й вихід РФ «за актом доброї волі» на кордони 1991 року, в т.ч. і звільнення українського Криму.

У жовтні росіяни намагались переписати логічну формулу миру «все або нічого», подаючи за «всі» поступки з свого боку припинення вогню і зупинку на ЛБЗ. Але практика показує інше. ЛБЗ за останні місяці почала рухатись на Схід у бік РФ, а вогонь дуже добре себе почуває в Санкт-Петербурзі, Москві, аеропортах, нафтобазах та НПЗ, удари по яких так сильно заважають РФ.

Україні варто відстоювати саме такий справедливий мир, в формулі якого є повна симетрія з РФ: припинення ударів по Україні в обмін припинення ударів по РФ, припинення санкцій та надання часткового доступу до заморожених активів в обмін на повний відхід з окупованих територій.

Песимістів, які негативно оцінюють ймовірність такого рівноцінного миру, хочу заспокоїти: з огляду на «воплі і соплі» путінської команди про зняття санкцій та збереження НПЗ, пацієнт вже знаходиться у важкому стані і тримається тільки на крапельницях з дорогою нафтою.

Тож було б дуже великою дурістю погоджуватись на асиметричний мир, про який мріє Путін. Варто продовжувати тиск на пацієнта, який дозріває до справедливого мирного врегулювання. Єдине, чого зараз не вистачає для справедливого миру в Україні, так це дешевої російської нафти безперервно так місяців на 6. Але це вже питання не до нас, а до тих, хто врегульовує війну в Ірані.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції війна путін Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Назвіть причини, чому Путін не може напасти на Європу прямо зараз?
Путін може вдарити по Балтії? Які сигнали варто врахувати
28 вересня, 14:44
1 жовтня російський диктатор виступив на XXIII щорічному засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай»
Валдай без ілюзій. Україна має зробити висновки з промови Путіна Авторська стаття
2 жовтня, 11:45
Додаткові витрати на стабільність зв’язку позначаться на щомісячній платі за інтернет
Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину
24 вересня, 12:14
Зеленський попросив Трампа реалізувати санкційний закон
Зеленський звернувся до Трампа і лідерів ЄС після масованої атаки
26 вересня, 12:37
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення
Південна Корея розсекретила деталі домовленостей з Україною стосовно полонених
28 вересня, 09:10
Українські оператори безпілотників бачили групу, однак не відкривали по ній вогонь, оскільки серед людей були діти та цивільні
Окупанти прикривалися дітьми, тікаючи від ЗСУ на Харківщині (відео)
28 вересня, 09:33
Американська розвідка вже попередила союзників про високу ймовірність російських диверсій безпосередньо на території країн НАТО
Росія готує атаки на країни НАТО для зупинки допомоги Україні
27 вересня, 19:59
Люди ховаються в метро в Києві під час повітряної тривоги
Посттравматичний стресовий розлад: як війна впливає на психіку українців
9 жовтня, 21:00
Джонні Джен показує атакований росіянами Київ
Блогер зі США живе в Україні й знімає правду про російську агресію
17 жовтня, 18:15

Віталій Шапран

Путін дозріває до миру: Україна має тиснути далі
Путін дозріває до миру: Україна має тиснути далі
Росіяни після «виборів» отримали інфляційну гранату від уряду
Росіяни після «виборів» отримали інфляційну гранату від уряду
Геополітична аномалія: як США допомагають Росії заробляти на війні
Геополітична аномалія: як США допомагають Росії заробляти на війні
Від Грузії до ОАЕ: куди тікають гроші росіян
Від Грузії до ОАЕ: куди тікають гроші росіян
Трамп допустив фундаментальну помилку
Трамп допустив фундаментальну помилку
Кремль шукає шпарини в ізоляції: ставка на В’єтнам і Близький Схід
Кремль шукає шпарини в ізоляції: ставка на В’єтнам і Близький Схід

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua