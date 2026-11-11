The Guardian: Трамп може бути готовий продати Україну. Європі треба взяти себе в руки

Європа володіє власними потужними інструментами впливу та має швидко взяти ситуацію під контроль

Старший запрошений науковий співробітник Центру європейської політики Пол Тейлор висловлює побоювання, що президент США Дональд Трамп після втрати контролю над внутрішньою політикою внаслідок поразки на проміжних виборах може спробувати закріпити свою зовнішньополітичну спадщину шляхом укладення швидкої угоди з Росією. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

За оцінкою Тейлора, такі домовленості, які Трамп називає «великою, прекрасною угодою» щодо України та ширшої європейської безпеки, ризикують обернутися значними поступками на користь Кремля ще до того, як у січні розпочне роботу новий склад Конгресу під контролем демократів.

Зокрема, Пол Тейлор зазначає, що під час тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною в Абу-Дабі європейські представники виявилися фактично усунутими від основного процесу, оскільки лідери ЄС зосереджені на внутрішніх суперечках. У публікації наголошується, що потенційна угода між Трампом та Володимиром Путіним, яку обговорює і переговірник Джаред Кушнер, може передбачати закріплення за Москвою контролю над окупованими українськими територіями, зняття західних санкцій, зупинку розширення НАТО та скорочення військової присутності Альянсу на східному фланзі в обмін на бізнес-контракти для американських компаній у сфері енергетики та сировини. Такий сценарій може набути конкретних обрисів уже під час Азіатсько-Тихоокеанського саміту в Шеньчжені 18-19 листопада, де можлива зустріч Трампа, Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Автором аналізу вказуються важелі тиску, які вже застосовувалися або можуть бути застосовані для примусу Києва та європейських столиць до компромісів. Йдеться про обмеження доступу України до супутникової розвідки США, затримки з постачанням ракет-перехоплювачів, технічні обмеження швидкості в супутниковій мережі Starshield Ілона Маска, що ускладнює перехоплення російських безпілотників, а також імовірні погрози Пентагону скоротити військовий контингент США в Європі. Водночас Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетичній та транспортній інфраструктурі, намагаючись послабити переговорні позиції Києва.

Попри складну ситуацію, Пол Тейлор наголошує, що Європа – включно з Великою Британією, Норвегією, Канадою та Туреччиною – володіє власними потужними інструментами впливу та має швидко взяти ситуацію під контроль. Європейські країни контролюють сотні мільярдів доларів заморожених російських активів і зберігають право вето на скасування фінансових санкцій проти Москви. Конфіскація та переведення цих коштів із бельгійського депозитарію Euroclear для надання Україні масштабного репараційного кредиту могли б забезпечити фінансові потреби Києва щонайменше на два роки та змусити Росію платити за завдані руйнування. Проте наразі реалізації цього плану перешкоджає позиція прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера та побоювання щодо можливого приходу до влади євроскептиків на майбутніх виборах у Франції та інших державах.

Окрім фінансових механізмів, Тейлор радить європейським урядам посилити протидію російському «тіньовому флоту» через перехоплення незастрахованих нафтових танкерів, передати Україні більше ракет для систем Patriot із власних запасів та сформувати єдину дипломатичну позицію. Як нагадує науковий співробітник Центру європейської політики, минулого року після саміту Трампа та Путіна на Алясці європейським лідерам уже вдавалося захистити позиції Києва, спільно супроводивши Володимира Зеленського до Білого дому та чітко окресливши власні червоні лінії.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.